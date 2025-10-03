El Ceuta sigue su escalada a costa de un Eibar con diez

El Ceuta venció (1-0) este viernes al Eibar en el inicio de la jornada ocho de LaLiga Hypermotion, gracias al gol de Youness Lachhab antes del descanso en un partido marcado por la roja al 'armero' Leonardo Buta a los 15 minutos.

El equipo ceutí, de vuelta a Segunda 45 años después, volvió a sumar, como viene haciendo después de perder sus tres primeros partidos, para verse con diez puntos, a uno de un Eibar que deja en el aire su posición en el sexto puesto de 'playoffs'. El Estadio Municipal Alfonso Murube de la Ciudad Autónoma celebró como un gol la revisión del VAR para señalar roja a Buta.

Con todo, la suerte no cayó de su lado en un gol anulado poco después y el Eibar aguantó bien ordenado en defensa, hasta que en un centro al área llegó el cabezazo sin marca de Lachhab. Obligado a reaccionar, el equipo vasco inquietó con los cambios en busca del empate, sufriendo el Ceuta al final por no sentenciar.