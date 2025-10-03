El Banco de España remodela su sede electrónica para facilitar los trámites a los usuarios

El Banco de España ha anunciado este viernes la remodelación de su sede electrónica, con el objetivo de ofrecer una experiencia de navegación más intuitiva y cercana y facilitar la realización de trámites a los usuarios.

"El nuevo portal ha actualizado su diseño y la estructura de la información, para hacerla más clara y lógica", ha avanzado el organismo que dirige José Luis Escrivá, a través de un comunicado.

Entre las novedades ofrecidas destacan el acceso rápido y sencillo a los trámites, con una nueva categorización y reorganización de las gestiones basada en las necesidades reales de los usuarios con herramientas de ayuda según su perfil y opciones de navegación dirigida, con orientación paso a paso.

Asimismo, se ofrecerá información clara y personalizada, con un lenguaje sencillo y comprensible y habrá un buscador más potente, siempre a la vista para realizar consultas.

La sede electrónica ofrece la posibilidad de realizar online las gestiones relacionadas con las distintas funciones del Banco de España --autorizaciones, billetes y monedas, reclamaciones, reportes de información, solicitud de informes y certificados, etc.-- dirigidas a diferentes tipos de usuarios: ciudadanía, empresas, profesionales, entidades financieras y administraciones públicas.