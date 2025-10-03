El aeropuerto de Múnich reinicia operaciones tras su cierre temporal por el avistamiento de drones

El aeropuerto de la ciudad alemana de Múnich, el segundo más grande del país europeo, ha reiniciado operaciones a primera hora de este viernes tras su cierre temporal a última hora del jueves tras un avistamiento de varios drones, sin que por el momento haya detalles sobre el número de aparatos detectados en la zona o quién los operaba.

El primer vuelo desde el aeropuerto tras el reinicio de operaciones tiene como destino la ciudad búlgara de Varna, según recoge el aeródromo en su página web, mientras que el diario alemán 'Sueddeutsche Zeitung' afirma que las operaciones transcurren ya con normalidad en las instalaciones.

Horas antes, el aeropuerto había afirmado que las operaciones fueron limitadas a las 22.18 horas y posteriormente "suspendidas en su totalidad" debido al avistamiento de drones, que provocaron la cancelación del despegue de al menos 17 vuelos, afectando a cerca de 3.000 pasajeros. Además, 15 vuelos que iban a aterrizar fueron desviados a Stuttgart, Núremberg, Viena y Frankfurt.

"Cuando hay un avistamiento de un dron, la seguridad de los viajeros es nuestra máxima prioridad. Las cadenas de información entre tráfico aéreo, el aeropuerto y las autoridades policiales llevan años activas. Es importante recalcar que la detección y defensa frente a drones son tareas soberanas responsabilidad de la Policía federal y estatal", ha zanjado.

La interrupción del tráfico aéreo en la capital del estado de Baviera se produce tras los recientes incidentes con drones en países como Polonia, Rumanía o Dinamarca, que esta semana ha acogido la cumbre de líderes de la Unión Europea, tras la que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha defendido la construcción de un escudo antidrones para proteger a todo el continente de las incursiones de drones y cazas rusos.