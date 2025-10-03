EEUU tacha la Global Sumud Flotilla de "provocación deliberada e innecesaria"

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha tachado este jueves la misión a la Franja de Gaza de la Global Sumud Flotilla como "una provocación deliberada e innecesaria" y ha asegurado que el Gobierno está comprometido en ayudar a sus nacionales a bordo de las embarcaciones interceptadas de madrugada por el Ejército de Israel cuando se aproximaban al enclave palestino.

"La flotilla es una provocación deliberada e innecesaria", ha señalado un portavoz del servicio diplomático de Washington en declaraciones remitidas a Europa Press en las que ha asegurado que la cartera se toma "muy en serio" su compromiso de "ayudar a los ciudadanos estadounidenses", ante la presencia de varios de sus nacionales en la flotilla. "Estamos siguiendo de cerca la situación", ha agregado.

La cartera que dirije Marco Rubio ha situado como prioridad la implementación del "plan del presidente Trump para poner fin a la guerra", subrayando que su propuesta "ha sido acogido de forma unánime como una oportunidad histórica para lograr una paz duradera".

La Global Sumud Flotilla, por su parte, ha denunciado que la interceptación de sus barcos en aguas internacionales por parte de las fuerzas israelíes constituye un crimen de guerra y ha reclamado una intervención de los gobiernos y organizaciones internacionales para garantizar la seguridad de los detenidos y "exigir su liberación inmediata".

Mientras, Naciones Unidas ha asegurado que su prioridad es evitar "cualquier daño" a los integrantes detenidos de la Global Sumud Flotilla y espera que sean tratados "de manera justa", al tiempo que gobiernos como el de México, Turquía o Bélgica se han pronunciado en pos de la protección de sus ciudadanos.

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha asegurado que el Gobierno de Benjamin Netanyahu pretende emitir una única orden para deportar en dos vuelos chárter a todos los miembros de la Global Sumud Flotilla y que estos aviones aterrizarían, en principio, en Madrid y Londres.