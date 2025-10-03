Dimite el ministro de Cultura lituano tras presiones por negarse a responder sobre la soberanía de Crimea

Ignotas Adomavicius ha dimitido como ministro de Cultura de Lituania apenas una semana después, en medio de las críticas por su desconocimiento del sector, si bien el detonante ha sido el haberse negado en una entrevista a responder una pregunta sobre la soberanía de la península de Crimea, ahora bajo control de Moscú.

La decisión ha sido incluso adelantada por la primera ministra, Inga Ruginiene, quien ha declarado momentos antes a los medios que hasta donde ella sabe, "el ministro de Cultura tiene que tomar la decisión de dejar su cargo".

Adomavicius ha dimitido este viernes, mismo día en el que el portal Lrytas ha publicado una entrevista en la que ha sorteado la cuestión sobre la soberanía de Crimea, que Ucrania reclama desde 2014. "Son preguntas provocativas, mejor ni las tratemos porque ni siquiera tienen que ver con el ministerio", ha respondido.

El mismo medio ha señalado que tras la entrevista, Adomavicius pidió poder responder de nuevo a esa pregunta. "Este es territorio ucraniano ocupado, que ahora pertenece a Rusia", ha matizado.

Para Ruginiene esto es "completamente inaceptable" al igual que una "completa sorpresa" porque no existían indicios de que se pudiera producir un episodio como este. "Estoy verdaderamente avergonzada por las declaraciones", ha dicho. "Creí que no merecía la pena plantear a día de hoy este tipo de preguntas", ha dicho.

Adomavicius, quien debía hacer frente a su primera manifestación en contra del sector de la cultura este domingo, ha explicado durante su renuncia que lo hace para "proteger a su familia" y no entorpecer la labor del Gobierno.

De igual forma ha negado que nadie le haya presionado para salir del Gobierno, que hace una semana recibió el aval del Parlamento.