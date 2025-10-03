Díaz celebra la propuesta del Gobierno para blindar el aborto y pide "proteger" derechos ante "embistes reaccionarios"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha celebrado este viernes la propuesta del Gobierno para blindar el aborto y ha llamado a "proteger" la libertad y los derechos de las mujeres frente a "los embistes reaccionarios".

"El aborto tiene que estar blindado en la Constitución. Ya presentamos la propuesta, es hora de votarla en el Congreso. El PP cada vez se diferencia menos de la ultraderecha. Tenemos que proteger nuestra libertad y nuestros derechos de los embistes reaccionarios", ha asegurado Díaz en un mensaje en la red social Bluesky.

Mientras, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado el "paso firme y necesario" del Gobierno para blindar "el derecho a decidir de las mujeres frente al miedo y la desinformación". "Desde el Ministerio de Sanidad vamos a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de forma segura, libre y gratuita en la sanidad pública", ha indicado en X.

En la misma línea, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha trasladado la "alegría" de la formación de que el PSOE "por fin" vea de la misma manera la cuestión del aborto.

"En marzo de 2024 presentamos una propuesta para incluir el derecho al aborto en la Constitución. Desde entonces, estamos trabajando para ello. Nos alegramos de que el PSOE por fin lo vea como nosotras. Tiene nuestra propuesta encima de la mesa", ha señalado en Bluesky.

Según han informado fuentes del Gobierno a Europa Press, el Ejecutivo tiene previsto proponer incluir el derecho al aborto en la Constitución española para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres. Para ello, tiene previsto impulsar un procedimiento de reforma ordinario de la Carta Magna lo que requeriría una mayoría cualificada para su aprobación.

Con esta medida, España se convertiría en el segundo país del mundo en recoger el derecho al aborto en su Constitución, después de que Francia lo hiciese en 2024. El objetivo, según el Gobierno, es combatir "cualquier intento de retroceso futuro que amenace los derechos de las mujeres".

Además, el Ejecutivo quiere "impedir" que las mujeres que deseen interrumpir su embarazo reciban "información falsa o sin evidencia científica".

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras conocer la propuesta de Sumar, descartó el año pasado seguir el camino de Francia en este asunto y explicó que el proceso de reforma en el caso español era "muy exigente" y "realmente agravado", a parte de que requería de "enormes consensos". Así, la ministra dijo que no se daban "las condiciones" para llevarlo a cabo.