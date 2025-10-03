Cristina Tárrega se sincera sobre el complicado momento de salud que atraviesa: "Tienen que abrir, tengo miedo"

Cristina Tárrega está viviendo un momento complicado y, aunque no quiere activar las alarmas sobre su salud, sí se ha sincerado -poniendo nombre y apellidos a su enfermedad con la sinceridad que la caracteriza- sobre su próximo paso por quirófano durante la gala gastronómica Provacuno Vedellatast que se ha celebrado este jueves en Barcelona con la presencia de rostros conocidos como Bertín Osborne, María José Suárez, Elena Tablada, o Susana Uribarri.

"Estoy preocupada, preocupada. Tengo que entrar en quirófano porque tengo una mastitis, y tengo una problemática que es que soy alérgica a muchos antibióticos. En principio me dijeron que era un cáncer como una casa, pero gracias a Dios no lo es" ha comenzado su intervención ante las cámaras, pidiendo a los médicos que antes de tener "ataque de sincericitis" como le sucedió a ella con su radiólogico, "se hagan un poquito primero... porque hasta que tú no haces una biopsia no sabes lo que tienes".

Como asegura, "va a ser un infierno", ya que como "los antibióticos no pueden" con su mastitis, "tienen que abrir, y está situado en un lugar donde tienen que quitarme pues prácticamente medio pecho, con lo cual entrará el cirujano oncólogo y el cirujano plástico". "Tengo miedo porque tampoco libero bien las anestesias" reconoce.

Su "mayor apoyo" en este trance tan duro, como confiesa, "mi familia, por supuesto los médicos, y mi hijo, que tiene 21 años y quiere ser invisible para los medios de comunicación. Y mi marido, que también es poco visible, es más de fútbol. Pero ellos son mi apoyo y bueno, mis padres que tienen 88 años".

Cambiando de tema, Cristina se ha reafirmado en las declaraciones que dio el otro día en 'Vamos a ver' -en presencia de Alejandra Rubio- sobre el distanciamiento de Mar Flores y Terelu Campos: "Nunca las he visto teniendo una familiaridad. Se conocen porque nos conocemos todos, pero no ha habido química nunca y ahora creo que Mar lo ha dejado evidente" sentencia, apuntando que "Terelu está en una situación muy complicada porque al fin y al cabo ese niño crecerá y tiene dos abuelas".