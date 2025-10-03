Cracker Barrel prescinde de la firma que asesoró a la empresa sobre el rediseño de su logotipo

La cadena estadounidense de restaurantes y tiendas de regalos Cracker Barrel Old Country Store ha dado por finalizada la colaboración que mantenía con la consultora Prophet, firma de crecimiento estratégico y creativo que asesoró a la empresa en anteriores iniciativas de renovación de marca, incluyendo el rediseño del logotipo y los restaurantes.

A finales del pasado mes de agosto, Cracker Barrel decidió dar marcha atrás y mantener sin cambios su antiguo logotipo, después de la controversia suscitada y el desplome de la cotización de las acciones de la empresa tras la presentación del nuevo diseño.

De este modo, la cadena estadounidense de restaurantes de cocina de estilo sureño eliminó el nuevo logotipo minimalista, en el que desaparecía la figura del 'viejo amigo', un hombre sentado y apoyado en un barril, algo a lo que, incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio la bienvenida. "¡Felicitaciones a "Cracker Barrel" por restaurar su logotipo a su estado original!", comentó entonces el inquilino de la Casa Blanca.

Por otro lado, Cracker Barrel ha informado de una serie de cambios en la estructura organizativa y de liderazgo de la compañía con el objetivo de reducir los niveles dentro de la organización y optimizar el equipo de liderazgo.

De tal manera, Doug Hisel, anteriormente vicepresidente de Operaciones de Campo, ha sido ascendido a vicepresidente sénior de Operaciones de Tienda, mientras que se ha suprimido el puesto de vicepresidente senior y director de operaciones de Restaurantes y Minoristas, que anteriormente ocupaba Cammie Spillyards-Schaefer.

Asimismo, Thomas Yun se reincorpora a la empresa como vicepresidente de Estrategia e Innovación de Menús, cargo que ya desempeñó entre 2022 y 2024, sustituyendo así a Matthew Banton, mientras que Heather Hager, vicepresidenta de Venta Minorista y Diseño, y Heather Gammon, vicepresidenta de Planificación de la Demanda, asumirán funciones ampliadas y también las responsabilidades de Laura Daily, vicepresidenta sénior y directora de Comercio y Cadena de Suministro Minorista, tras su reciente jubilación.