Condenada en EEUU a cinco años de cárcel una mujer por intentar ahogar a una niña de tres años de origen palestino

La Justicia de Estados Unidos ha condenado este viernes a cinco años de prisión a una mujer acusada de intentar ahogar a una niña estadounidense de tres años y origen palestino en mayo de 2024, un caso que hizo saltar todas las alarmas en el estado de Texas, donde tuvo lugar el incidente.

Andy Porter, el juez a cargo de un caso que ha sido abordado como un ataque con "motivación política", ha informado de la imposición de la condena contra Elizabeth Wolf, de 43 años, que se ha declarado culpable de los cargos que se le imputaban. Wolf fue imputada el año pasado justo después del ataque, que fue condenado por el entonces presidente Joe Biden.

El incidente tuvo lugar en la piscina de un complejo de apartamentos situados en la localidad de Euless, en Texas, cuando Wolf discutió con la madre de la niña, que también estaba en la piscina con otro de sus hijos. La mujer trató de ahogar a la menor, según informaciones recogidas por la cadena de televisión CBS.

La madre de los dos niños tuvo que sacarlos rápidamente del agua y llamar a los servicios de emergencias. El caso se enmarca en un aumento de los ataques contra miembros de la comunidad musulmana a raíz de la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza tras los atentados del 7 de octubre contra territorio israelí.

Previamente, un niño de seis años, también de origen palestino, murió tras ser apuñalado en el estado de Illinois.