China protesta por la invitación de opositores a eventos del Consulado de EEUU en Hong Kong

El Ministerio de Exteriores chino ha presentado este jueves una protesta formal a la cónsul general de Estados Unidos en Hong Kong, Julie Eadeh, instando a que se abstenga de cometer "injerencia en asuntos internos" chinos, después de que medios de comunicación locales se hayan hecho eco de la supuesta invitación a eventos a figuras opositoras por parte de la cónsul estadounidense desde su llegada al cargo en agosto.

"El comisionado especial Cui (Jianchun) ha instado a la cónsul general Eadeh a respetar estrictamente los principios básicos de las relaciones internacionales, como la no injerencia en los asuntos internos, y a distanciarse claramente de quienes se oponen a China y promueven la desestabilización en Hong Kong", reza el comunicado que recoge la protesta de la oficina del comisionado del Ministerio de Exteriores chino en Hong Kong.

En este sentido, el diplomático ha expuesto "cuatro exigencias" enumeradas en el texto: "no reunirse con personas con las que no debería hacerlo, no colaborar con quienes se oponen a China y promueven la desestabilización en Hong Kong, no incitar, apoyar ni financiar actividades contra China ni de desestabilización en Hong Kong, y no interferir en los juicios por casos de seguridad nacional en Hong Kong".

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha respondido aseverando que "los diplomáticos estadounidenses representan" a Washington "y tienen la responsabilidad de promover los intereses de Estados Unidos a nivel mundial". "Es la práctica habitual de los diplomáticos en todo el mundo, incluyendo en Hong Kong", ha agregado, según ha recogido el 'Washington Post'.

El cruce diplomático ha llegado después de que medios de comunicación chinos controlados por el Estado, como Ta Kung Pao, hayan apuntado a que Eadeh invitó a figuras de la oposición, como Anson Chan y Emily Lau, a eventos que organizó tras asumir su cargo en la antigua colonia británica en agosto.

Lau, exdiputada y expresidenta del Partido Democrático de Hong Kong, ha afirmado que su asistencia a una recepción se trató de un evento diplomático normal y afirmó que Pekín había reaccionado de forma exagerada. "Hong Kong es una ciudad internacional y deberíamos tener libertad para interactuar", ha afirmado en declaraciones a la agencia de noticias Bloomberg. "Si hemos cometido algún delito, pueden arrestarnos", ha agregado.