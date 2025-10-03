Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan reúnen a sus más allegados en La Motilla

Faltan pocas horas para que Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se den el 'Sí, quiero' en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, de Sevilla, y ya está todo preparado. Hoy, la pareja ha aprovechado para comer con sus más allegados en un lugar súper especial.

Tras sellar su amor, el ya matrimonio y todos los invitados se desplazarán hasta la Finca Las Arroyuelas, en Carmona, para celebrar por todo lo alto su enlace. Esta finca es el mayor latifundio de la Casa de Alba en Andalucía y hoy también es el epicentro.

Cayetano y Bárbara han citado en el cortijo La Motilla, situado en el interior de la finca, a sus más allegados para disfrutar de una comida antes de que se den el 'Sí, quiero'.

Los preparativos no cesan este viernes ya que en la Iglesia de los Gitanos también ha habido movimientos durante toda la mañana. Trabajadores del ayuntamiento de Sevilla se han trasladado hasta allí para retirar algunas hojas de las palmeras que se encuentran en mal estado y conseguir así la mejor imagen para este sábado.