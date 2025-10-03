Agencias

CaixaBank ejecuta casi el 75% de su recompra de acciones en la decimosexta semana de su programa

Por Newsroom Infobae

Guardar

CaixaBank ha ejecutado casi tres cuartas partes (el 74,83%) de su recompra de acciones en la decimosexta semana del programa, cuyo importe máximo se ha fijado en 500 millones de euros, según ha informado este viernes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, en esta nueva semana del programa ha adquirido 1.764.535 títulos, a un precio medio ponderado de 8,9751 euros y un importe superior a los 15,8 millones de euros.

De esta forma, en las dieciséis primeras semanas de este programa, la entidad lleva recompradas 47.189.167 acciones, que representan un importe de 374,1 millones de euros.

CaixaBank anunció este nuevo programa de recompra de acciones, el sexto que pone en marcha, el pasado mes de enero y lo inició el 16 de junio.

El gestor del programa es Goldman Sachs, que tomará sus propias decisiones en relación con el momento de realización de las compras de los títulos.

En todo caso, CaixaBank ha informado de que no podrán comprarse en cualquier día de negociación más del 25% del volumen diario medio de las acciones en el centro de negociación donde se efectúe la compra, siendo el volumen diario medio de cada centro de negociación el correspondiente a los veinte días de negociación anteriores a la fecha de cada compra.

El programa tendrá una duración máxima de seis meses desde su fecha de inicio.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El romántico y lacrimógeno reencuentro de Marta Peñate y Tony Spina en 'Supervivientes All Stars' termina en boda

El romántico y lacrimógeno reencuentro

Detenido en Colombia el sucesor de 'Fito' en la banda ecuatoriana Los Choneros

Detenido en Colombia el sucesor

Milei propone endurecer las penas para delitos menores y eliminar la prescripción de los graves

Milei propone endurecer las penas

Las temperaturas superarán los 30ºC y llegarán a 34ºC en Sevilla, máxima del país

Las temperaturas superarán los 30ºC

Unos 42.000 gazatíes sufren lesiones incapacitantes por la ofensiva israelí, alerta la OMS

Unos 42.000 gazatíes sufren lesiones