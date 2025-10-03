Bélgica investiga un incidente con 15 drones que sobrevolaron instalaciones militares en Elsenborn

El Ministerio de Defensa de Bélgica investiga un incidente que ha implicado a 15 drones que sobrevolaron la madrugada de este viernes las instalaciones militares de la base de Elsenborn, en el sureste del país, a pocos kilómetros de la frontera con Alemania.

Según informa la cadena flamenca 'VRT', los drones fueron avistados en un principio desde la ciudad alemana de Düren, al otro lado de la frontera, mientras que luego sobrevolaron la base militar situada cerca de Elsenborn y que actualmente se utiliza como campo de tiro y lugar de maniobras por el Ejército belga.

La oficina del ministro de Defensa belga, Theo Francken, ha confirmado que el Ministerio ha iniciado una investigación para esclarecer el incidente.

Este episodio tiene lugar en medio de los recientes incidentes con drones en países como Polonia, Rumanía o Dinamarca, que esta semana ha acogido la cumbre de líderes de la Unión Europea. El aeropuerto de la ciudad alemana de Múnich, el segundo más grande de Alemania, interrumpió sus operaciones a última hora del jueves tras un avistamiento de varios drones, sin que por el momento haya detalles sobre el número de aparatos detectados en la zona o quién los operaba.

En este contexto de crisis de seguridad, la Comisión Europea ha defendido la urgente creación de un 'muro antidrones' que haga frente a estos incidentes y proteja a todo el continente de las incursiones de drones y cazas rusos.