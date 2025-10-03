Aumentan a cerca de 66.300 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado este viernes en cerca de 66.300 los palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por el Ejército de Israel contra el enclave palestino tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos más de 60 durante el último día.

"El balance de víctimas de la agresión israelí ha aumentado a 66.288 mártires y 169.165 heridos desde el 7 de octubre de 2023", ha indicado el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado, en el que detalla que durante las últimas 24 horas han llegado a los hospitales que aún siguen operativos 63 cadáveres y 227 heridos.

Así, ha detallado que entre los muertos durante el último día figuran 15 palestinos tiroteados por las fuerzas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria --lo que eleva a 2.597 el total de muertos en estos sucesos--, al tiempo que ha apuntado que desde el 18 de marzo, cuando Israel rompió el alto el fuego pactado en enero y relanzó su ofensiva se han confirmado 13.420 muertos y 57.124 heridos.

El Ejército israelí lanzó la semana pasada una ofensiva a gran escala contra la ciudad de Gaza con el objetivo de capturarla, estrechando el miércoles el cerco sobre la localidad (norte), lo que ha ahondado la crisis humanitaria en la zona y ha provocado la huida de cientos de miles de personas hacia el sur ante los ataques israelíes y sus órdenes de evacuación.