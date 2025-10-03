AMP. Llorente, Barrios y la ausencia de Morata marcan la lista para los duelos con Georgia y Bulgaria

Los jugadores del Atlético de Madrid Marcos Llorente y Pablo Barrios son las grandes novedades en la lista de 26 convocados por el seleccionador nacional masculino Luis de la Fuente para los partidos de clasificación para el Mundial de 2026 ante Georgia y Bulgaria, mientras que el delantero y capitán Álvaro Morata (Como 1907) es la principal ausencia.

De este modo, los dos futbolistas colchoneros ven recompensado su actual gran momento de forma, con el lateral, que no juega con la 'Roja' desde junio de 2024 y que fue uno de los descartes de la prelista para la Eurocopa de Alemania. El madrileño, que puede jugar también en el centro del campo, es el elegido para ocupar el hueco en el lateral derecho del lesionado Dani Carvajal (Real Madrid).

Por su parte, el centrocampista, que ya debutó con el riojano en la Absoluta en noviembre de 2024 en la victoria ante Suiza, encuentra sitio en el competido centro del campo, mermado por las bajas de habituales como los también lesionados Pablo Páez 'Gavi' y Fermín López, del FC Barcelona, además de Fabián Ruiz (PSG), que en la primera ventana tampoco pudo jugar.

También retorna a la convocatoria el centrocampista del Atlético de Madrid Álex Baena, pese a que apenas ha jugado en estas últimas semanas tras una lesión muscular y una operación de apendicitis. En cambio, el extremo del Athletic Club Nico Williams, que parece ya haberse recuperado de la lesión muscular en el anterior parón, pero que aún no ha reaparecido, no entró en la lista.

Otros futbolistas que vuelven a la campeona de Europa son el delantero Samu Aghehowa (Oporto) y el extremo Yéremi Pino (Crystal Palace), que se perdieron la anterior por problemas físicos, mientras que se mantienen los extremos Jesús Rodríguez (Como 1907) y Jorge de Frutos (Rayo Vallecano), grandes novedades para los dos primeros choques, y el centrocampista Aleix García (Bayer Leverkusen), que sustituyó a principios de mes al lesionado Gavi.

De la Fuente, tras la queja del FC Barcelona por haber hecho jugar a Lamine Yamal ante Bulgaria y Turquía una gran cantidad de minutos pese a sufrir dolores y después perderse varios partidos por una pubalgia, citó también entre sus elegidos al joven extremo, que ya jugó todo el partido el pasado miércoles ante el PSG en la Liga de Campeones.

Por otro lado, entre las ausencias, además de la mencionada de Fabián Ruiza, sobresale la del capitán Álvaro Morata (Como 1907). El delantero madrileño, con 87 internacionalidades y 37 goles marcados, no está teniendo mucha participación en su nuevo club y se ha quedado fuera de una selección en la que también había perdido su puesto de titular en detrimento de Mikel Oyarzabal.

España se enfrentará el sábado 11 de octubre contra Georgia en el Estadio Martínez Valero de Elche y a Bulgaria, en el José Zorrilla de Valladolid el martes 14, ambos a partir de las 20.45 horas. La concentración empezará el lunes 6 de octubre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas donde los convocados por el seleccionador estarán citados a partir de las 20.00 horas.

Como es habitual, la RFEF aprovechó el anuncio de la lista para enviar un mensaje solidario y de apoyo, en este caso a favor de la salud mental, cuyo día mundial se celebrará el 10 de octubre. La jugadora de bádminton Carolina Marín, el cantante Pablo López, el creador de contenido Ibai Llanos y el jugador de baloncesto Ricky Rubio fueron los encargados de ofrecer los elegidos por haber "ayudado a visibilizar la importancia de la salud mental a partir de sus propias experiencias".

--LISTA DE CONVOCADOS.

PORTEROS: David Raya (Arsenal), Unai Simón (Athletic Club) y Álex Remiro (Real Sociedad).

DEFENSAS: Marc Cucurella (Chelsea), Pedro Porro (Tottenham), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marcos Llorente y Robin Le Normand (Atlético de Madrid), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Dani Vivian (Athletic Club), y Dean Huijsen (Real Madrid).

CENTROCAMPISTAS: Martín Zubimendi y Mikel Merino (Arsenal), Rodri (Manchester City), Pedri y Dani Olmo (FC Barcelona), Álex Baena y Pablo Barrios (Atlético de Madrid), y Aleix García (Bayer Leverkusen).

DELANTEROS: Jesús Rodríguez (Como), Lamine Yamal y Ferran Torres (FC Barcelona), Yéremi Pino (Villarreal CF), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) y Samu Aghehowa (Oporto).