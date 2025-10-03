Alonso y Sainz confirman sus buenas sensaciones y Piastri manda el viernes de Singapur

El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) ha sido el más rápido del día con un tiempo de 1:30.714 en los entrenamientos libres 2 del Gran Premio de Singapur, decimoctava cita del Mundial, superando a Isack Hadjar (Racing Bulls), la sorpresa de la jornada , en 0.132 segundos, y a Max Verstappen (Red Bull) y Fernando Alonso (Aston Martin), tercero y cuarto, respectivamente, mientras que Carlos Sainz (Williams) fue octavo.

El líder del Mundial, Oscar Piastri, ha sido el piloto más rápido del primer día de entrenamientos libres del GP de Singapur. El australiano marcó el mejor registro en los segundos entrenamientos libres con un tiempo de 1:30.714, conseguido con el compuesto más blando. Una vuelta con la que superó a la gran sorpresa de la jornada, el francés Hadjar. El piloto de Racing Bulls aprovechó el ajetreo de una segunda sesión de libres con varias banderas rojas, para colocar su coche a menos de una décima y media del mejor tiempo.

Tras ellos, ha acabado el piloto más en forma tras el parón veraniego, Max Verstappen. El neerlandés, que fue tercero en la primera sesión de libres, acabó el día con el tercer mejor tiempo, confirmando que volverá a estar en la pelea por la 'pole' y la victoria en Singapur. Por detrás del cuatro veces campeón del mundo, acabó una de las notas positivas de la jornada en clave española, Fernando Alonso.

El asturiano, que estuvo durante toda la jornada de viernes en los primeros puestos de la clasificación, fue cuarto en la segunda sesión de libres gracias a una vuelta sólo dos centésimas peor que la de Verstappen. Además, en su primer intento con el blanco, frustrado por una bandera roja, estaba marcando récord del primer y segundo sector. Un buen rendimiento, el de la segunda sesión, que confirmó el liderato en los libres 1.

Y justo detrás de Alonso se situaron Lando Norris y Lance Stroll. El británico, que también estuvo por detrás de su compañero de equipo en los libres 1, sólo pudo acabar quinto, mientras que el segundo de los Aston Martin firmó un buen sexto lugar.

Muy cerca de ellos, en la misma décima, acabaría Carlos Sainz, que volvió a ser el mejor de los Williams. El madrileño, que se mostró competitivo también en los Libres 1, acabó en la octava posición, a menos de seis décimas del mejor tiempo. Un registro que apunta a la buena competitividad de los Williams, una semana más, de cara a estar en la pelea por los puntos.

Por su parte, los Ferrari acabaron en unos discretos noveno y décimo puesto. El mejor de ellos sería Leclerc, segundo en los primeros entrenamientos cronometrados, justo por delante de Lewis Hamilton, aunque separados únicamente por 25 milésimas. Más atrás, como de costumbre los viernes, y con un accidente de por medio en el caso de George Russell (20º), acabarían los Mercedes. Y es que, tampoco lo haría mucho mejor Kimi Antonelli (18º).