Alonso manda en los primeros libres con Leclerc segundo y Sainz en la pelea

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) ha sido el más rápido en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur, decimoctava cita del campeonato, con un tiempo de 1:31.117, en su segundo intento con el compuesto blando, seguido de Charles Leclerc (Ferrari) y Max Versteppen (Red Bull), mientras que el madrileño Carlos Sainz ha conseguido el octavo mejor tiempo, con un compuesto medio.

Fernando Alonso acabó al frente de la tabla de tiempos en unos entrenamientos oficiales de un Gran Premio por primera vez desde Baréin 2023. El Aston Martin número '14', que se adapta a la perfección al trazado urbano de Singapur, fue el más rápido en los primeros libres con un tiempo de 1:31.117. Una vuelta que consiguió en su segundo intento con el compuesto más blando y con la que superó en 0.150 segundos a Leclerc, que acabó con el segundo mejor registro.

El español y el monegasco se situaron por delante del piloto más en forma de la parrilla en la actualidad, Max Verstappen, que fue tercero a poco más de una décima del Ferrari de Leclerc y en la misma que Lewis Hamilton (Ferrari), cuarto. Así, habría que bajar hasta la quinta y sexta posición para encontrar en esta primera toma de contacto con el asfalto de Singapur a los McLaren. Eso sí, el líder del Mundial Oscar Piastri acabaría por delante de Lando Norris.

Por su parte, Carlos Sainz y su Williams, que fue el único en participar en la sesión del equipo británico a causa de problemas mecánicos en el coche Alex Albon, firmaron un meritorio octavo puesto. Más teniendo en cuenta que el tiempo de 1:31.812 lo consiguió en la primera mitad del entrenamiento y con el compuesto medio.

Por último, un viernes más, uno de los coches favoritos para estar en la lucha por el podio el próximo domingo, el Mercedes, estuvo tapado en posiciones de la segunda mitad de la tabla de tiempos. El británico George Russell fue undécimo y Kimi Antonelli decimocuarto, ambos a más de un segundo de distancia del Aston Martin de Fernando Alonso.