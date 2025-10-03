Al menos 20 heridos en el incendio de un hospital en el oeste de Alemania

Al menos 20 personas han resultado heridas en un incendio en un hospital de la ciudad alemana de Saarbrücken, en el oeste de Alemania, según las autoridades locales.

El incendio ha tenido lugar sobre las 17.30 hora local en la habitación de un paciente en la primera planta del edificio principal. El hospital ha sido completamente evacuado y un centenar de personas han tenido que abandonar las instalaciones.

Alrededor de cien efectivos de Bomberos, servicios de rescate y Policía han acudido al lugar de los hechos y ya han extinguido el incendio.

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar la causa del incendio, pero la Policía no ha proporcionado más información al respecto.