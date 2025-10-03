Agencias

Al menos 20 heridos en el incendio de un hospital en el oeste de Alemania

Por Newsroom Infobae

Guardar

Al menos 20 personas han resultado heridas en un incendio en un hospital de la ciudad alemana de Saarbrücken, en el oeste de Alemania, según las autoridades locales.

El incendio ha tenido lugar sobre las 17.30 hora local en la habitación de un paciente en la primera planta del edificio principal. El hospital ha sido completamente evacuado y un centenar de personas han tenido que abandonar las instalaciones.

Alrededor de cien efectivos de Bomberos, servicios de rescate y Policía han acudido al lugar de los hechos y ya han extinguido el incendio.

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar la causa del incendio, pero la Policía no ha proporcionado más información al respecto.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Ceuta sigue su escalada a costa de un Eibar con diez

El Ceuta sigue su escalada

(Crónica) El Bournemouth de Iraola remonta al Fulham y asciende al segundo puesto

(Crónica) El Bournemouth de Iraola

Trump cree que Hamás "está listo para una paz duradera" y pide a Israel que "pare inmediatamente los bombardeos"

Trump cree que Hamás "está

Crónica del Panathinaikos - Barça: 96-103

Crónica del Panathinaikos - Barça:

La actividad del sector servicios de EEUU se moderó en septiembre, pero cerró un trimestre "impresionante"

La actividad del sector servicios