Una marea de diablos invade Los Ángeles para apoyar al Toluca en la Campeones Cup

Carson (EE.UU.), 1 oct (EFE).- Una marea de aficionados de los diablos de Toluca invadieron este miércoles el estadio de Los Ángeles Galaxy para apoyar al conjunto mexicano en su camino por alzarse la Campeones Cup.

Enfundados en máscaras y diademas de diablo, los seguidores del equipo mexicano aguardaban por entrar al Estadio Dignity Health Sports Park, ubicado en la ciudad de Carson, en California (EE.UU.), en intento por demostrar la fuerza de su equipo ante vigente campeón de la MLS.

Las camisetas rojas identitarias del Toluca predominan en las gradas frente a las del equipo local, Los Ángeles Galaxy, quienes con este torneo esperan remontar uno de sus peores momentos en la historia de la MLS.

Actualmente el equipo angelino es colista en la clasificación de la Conferencia Oeste de la Liga de fútbol estadounidense. Se nota especialmente entre las filas del club la ausencia del español Riqui Puig, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) en la rodilla izquierda el año pasado.

El título de la Campeones Cup se disputa entre el campeón de la MLS y el ganador del Campeón de Campeones de la liga del fútbol mexicano y resulta un torneo que no está avalado por la Concacaf. EFE