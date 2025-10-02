Una jueza ordena la liberación de una mexicana detenida a pesar de estar amparada por DACA

Los Ángeles, 1 oct (EFE).- Una jueza federal ha ordenado al Servicio de Control de Inmigración y Ciudadanía (ICE) liberar -a más tardar mañana jueves- a la activista mexicana Catalina 'Xochitl' Santiago, beneficiaria de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y detenida desde agosto pasado en Texas.

La jueza Kathleen Cardone del Distrito Oeste de Texas determinó que las autoridades migratorias estaban privando a Santiago de su derecho al debido proceso establecido por la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Además, la togada determinó que el ICE no demostró que pudiera deportar a la inmigrante ya que ella estaba amparada por el beneficio de DACA, según información citada por el canal de televisión KTSM.

La detención de Santiago encendió las alarmas sobre las bases legales con las que la Administración del presidente Donald Trump la detuvo y busca su deportación.

Santiago fue arrestada por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) el pasado 3 de agosto en el Aeropuerto Internacional de El Paso (Texas), cuando se dirigía a un viaje de trabajo para la organización sin fines de lucro La Mujer Obrera.

Las autoridades migratorias basaron el arresto en el hecho de que la joven había sido detenida por la policía de Arizona en 2020 por supuestamente tener parafernalia de las personas que consumen drogas.

En esa oportunidad, la Fiscalía del condado de Graham nunca presentó los cargos y la acusación fue desestimada, lo que le permitió a la inmigrante conservar el amparo migratorio.

Luis Cortés, abogado defensor de Santiago, argumentó que el Gobierno estadounidense "no tenía y no tiene bases legales" para detener y deportar a la inmigrante, conocida por su activismo en la frontera entre EE.UU. y México.

Santiago tiene vigente el amparo del DACA hasta 2026, el beneficio otorgado por el expresidente Barack Obama (2009-2017) que protege a los inmigrantes elegibles de la deportación y les otorga un permiso de trabajo.

En su primer mandato (2017-2021), el presidente Trump libró una batalla legal que llegó hasta la Corte Suprema para poner fin al amparo, pero perdió en su intento.

Cortés hizo parte del equipo legal que defendió el beneficio migratorio en ese entonces ante el Supremo por lo que conoce de cerca los alegatos del Gobierno Trump y su alcance, el abogado dijo hoy que él y su equipo legal esperan que las autoridades migratorias "se den cuenta de que todo esto fue un gran error", liberen a Santiago y le permitan retener el beneficio de DACA.

Sin embargo, Cortés advierte que "el historial" de la Administración Trump en los últimos meses es que "no está dispuesto a admitir errores y, en cambio, ha redoblado sus esfuerzos por justificar y vilipendiar" a ciertos inmigrantes que tiene como objetivo.

Santiago no sería la única persona amparada por DACA que ha sido detenida por los agentes migratorios, en Los Ángeles se han reportado al menos dos detenciones de beneficiarios del programa.

El arresto de la joven provocó una ola de indignación en la que sus simpatizantes han organizado múltiples vigilias y eventos de solidaridad en más de una docena de ciudades a nivel nacional para lograr su liberación. EFE

(Foto)