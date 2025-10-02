Agencias

Un banco mexicano señalado por EEUU por lavado de dinero traspasa sus clientes y activos a Finamex

Vector Casa de Bolsa, uno de los bancos señalados por Estados Unidos por supuesto lavado de dinero procedente de carteles de droga, ha decidido traspasar su cartera de clientes y activos a Finamex, según ha informado la compañía en un comunicado.

La firma ha especificado que emprendió "un proceso de análisis y evaluación de distintas alternativas" que garantizasen la continuidad y seguridad de las inversiones de sus clientes, y que el resultado es la decisión comunicada.

Con todo, Vector ha especificado que la transferencia cuenta con el cumplimiento de todas las regulaciones correspondientes y que no se trata de una fusión ni de una adquisición.

De esta manera, las inversiones y activos de los clientes permanecerán íntegros y debidamente respaldados bajo los mecanismos de custodia y supervisión establecidos por la regulación mexicana.

El traspaso de clientes y activos tiene lugar apenas días antes de que entrasen en vigor las sanciones contra tres entidades mexicanas --CI Banco, Vector Casa de Bolsa e Interacciones-- por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En concreto, y a partir del próximo 20 de octubre, ninguna de estas tres compañías podrán realizar transacciones con entidades financieras de Estados Unidos.

A mediados del mes de julio, la Administración Trump acusó a Vector de haber colaborado de manera "consistente" con el Cartel de Sinaloa. Ante esta acusación, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México ordenó la intervención temporal de las tres firmas.

