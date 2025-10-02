Trade Republic lanza una cuenta infantil y ofrece tres ETFs sin comisiones hasta la mayoría de edad

Trade Republic ha anunciado este jueves el lanzamiento en España de su cuenta infantil con una remuneración anual acorde a la tasa de referencia del Banco Central Europeo (BCE), actualmente en el 2%, y con la capacidad de acceder a tres fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) sin comisiones.

El banco digital ha reseñado en un comunicado que los padres pueden abrir la cuenta en nombre de sus hijos y disponer de todas las funcionalidades de la plataforma.

La principal particularidad de este producto, producto de un acuerdo con Vanguard y denominada como 'Impulso Infantil', consiste en la posibilidad de invertir sin comisiones en las estrategias pasivas 'FTSE All World', 'Vanguard ESG Global All Cap' y el 'Vanguard LifeStrategy'.

En concreto, Trade Republic y Vanguard eliminan y reinvierten de manera automática las comisiones de gestión en los ETFs seleccionados directamente de nuevo en el fondo, cada mes, hasta que el menor cumpla 18 años: "Esto significa que cada euro invertido se destina íntegramente a crear patrimonio", han reivindicado desde la entidad.

La cuenta infantil de ahorro también incorpora un enfoque comunitario mediante una nueva función denominada 'Padrinos de Ahorro' y por la que familiares y amigos pueden apoyar al menor con aportaciones periódicas.

"El sistema de pensiones ya no es seguro", ha sentenciado el cofundador de Trade Republic, Christian Hecker, para explicar el potencial de este tipo de cuenta.

"Nuestros hijos heredarán un sistema roto y una deuda pública creciente. Solo la creación temprana e independiente de patrimonio puede garantizar que la próxima generación se jubile con independencia financiera", ha desarrollado para incidir en que esta cuenta "sienta las bases para millones de jóvenes ahorradores en España".

A este respecto, el jefe de la sucursal española de Trade Republic, Pablo López, ha argumentado que "las familias han confiado durante años en productos de ahorro tradicionales que a menudo ofrecen rentabilidades mínimas y apenas protegen frente a la inflación, como los PIAS o cuentas de ahorro con comisiones y sin remuneración".