Sudáfrica pide a Israel la liberación de los activistas de la flotilla, incluido un nieto de Mandela

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha tildado este jueves de "grave ofensa" la interceptación en aguas internacionales por parte de Israel de la Global Sumud Flotilla, que intentaba llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, y ha reclamado la liberación "inmediata" de los sudafricanos que iban a bordo, entre los que figura Nkosi Zwelivelile Mandela, nieto del exmandatario e icono de la lucha contra el Apartheid en el país africano, Nelson Mandela.

"La interceptación de la Global Sumud Flotilla es otra grave ofensa por parte de Israel a la solidaridad y al sentimiento global que tiene como objetivo aliviar el sufrimiento en Gaza y promover la paz en la región", ha dicho en un mensaje en su cuenta en la red social X, donde ha exigido a Israel "la liberación inmediata de los sudafricanos secuestrados en aguas internacionales y el resto de personas que intentaban llegar a Gaza con ayuda humanitaria".

Así, ha resaltado que la interceptación de la Global Sumud Flotilla "es contraria al Derecho Internacional y viola la soberanía de cada nación cuya bandera era ondeada en las decenas de barcos que iban en flotilla". "Esta acción viola además la orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre que la ayuda humanitaria debe ser permitida sin restricciones", ha recordado, una decisión emitida en el marco de una demanda presentada precisamente por Sudáfrica contra Israel.

"Sudáfrica pide a Israel que garantice que la carga que transporta la flotilla para salvar vidas llega al pueblo de Gaza, ya que la flotilla representa la solidaridad con Gaza, no una confrontación con Israel", ha dicho Ramaphosa, quien ha insistido en que apoya el llamamiento de Naciones Unidas a Israel para que "levante urgentemente el bloqueo" sobre el enclave y "permita la entrada de material vital a través de todos los medios posibles".

"Mis pensamientos están con todos los secuestrados y sus familias y espero que Israel libere a los activistas pro Derechos Humanos, ya que estos secuestros no sirven para nada en el contexto de los esfuerzos por asegurar la paz en Oriente Próximo", ha zanjado el presidente sudafricano.

Por el momento se desconoce el número exacto de embarcaciones interceptadas por el Ejército de Israel, si bien la Global Sumud Flotilla apunta en una página habilitada para mostrar la posición de cada una de ellas por GPS que cuatro siguen navegando, incluida una --el 'Mikeno'-- que aparece cerca de las costas de Gaza, sin confirmación oficial sobre su ubicación.

La ofensiva israelí contra la Franja, ha dejado hasta la fecha más de 66.100 palestinos muertos --entre ellos 455, incluidos 151 niños, por hambre y desnutrición-- según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda, que ha llevado a que el norte de Gaza haya sido declarado como zona de hambruna.