STC cierra una financiación de 1.250 millones para construir nuevas infraestructuras de telecomunicación

La operadora saudí STC, una de las principales accionistas de Telefónica con un 9,97% del capital, ha suscrito un acuerdo de financiación de 5.500 millones de riales saudíes (en torno a 1.250 millones de euros al cambio actual) para construir nuevas infraestructuras de telecomunicación, según ha informado la empresa en un comunicado.

En concreto, STC ha cerrado un crédito de 3.500 millones de riales saudíes (unos 795 millones de euros) con el Banco Nacional Saudí y otro préstamo de 2.000 millones de riales saudíes (en torno a 455 millones de euros) con el Banco Nacional Árabe.

La financiación, suscrita con las dos entidades bancarias a través de una de las filiales de STC, se dedicará a "financiar los gastos de capital y operativos para construir, operar y proporcionar servicios de infraestructura de telecomunicaciones".