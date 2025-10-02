Agencias

STC cierra una financiación de 1.250 millones para construir nuevas infraestructuras de telecomunicación

Por Newsroom Infobae

Guardar

La operadora saudí STC, una de las principales accionistas de Telefónica con un 9,97% del capital, ha suscrito un acuerdo de financiación de 5.500 millones de riales saudíes (en torno a 1.250 millones de euros al cambio actual) para construir nuevas infraestructuras de telecomunicación, según ha informado la empresa en un comunicado.

En concreto, STC ha cerrado un crédito de 3.500 millones de riales saudíes (unos 795 millones de euros) con el Banco Nacional Saudí y otro préstamo de 2.000 millones de riales saudíes (en torno a 455 millones de euros) con el Banco Nacional Árabe.

La financiación, suscrita con las dos entidades bancarias a través de una de las filiales de STC, se dedicará a "financiar los gastos de capital y operativos para construir, operar y proporcionar servicios de infraestructura de telecomunicaciones".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Israel condena ataque de Mánchester y critica a Gobierno por no tomar medidas ante la ola de antisemitismo

Israel condena ataque de Mánchester

Putin advierte contra la "insensata" militarización de Europa: "Rusia ha demostrado que responde con rapidez"

Putin advierte contra la "insensata"

La economía de El Salvador creció un 4,1% en el segundo trimestre del 2025 por la construcción y el turismo

La economía de El Salvador

El Ejército de Israel mata a un palestino en un intento de ataque contra un puesto militar en Cisjordania

El Ejército de Israel mata

Un tribunal moldavo suspende provisionalmente las actividades de partido prorruso vetado de los comicios

Un tribunal moldavo suspende provisionalmente