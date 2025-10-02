Sara Carbonero, deslumbrante con un sofisticado 'total look black' en su cita con la Reina Letizia

Embajadora de UNICEF, Sara Carbonero ha sido una de las asistentes a la entrega de los Premios UNICEF España 2025 que se han celebrado este jueves en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid y que ha presidido la Reina Letizia, Presidenta de Honor del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en España.

Una cita muy especial en la que una vez más todas las miradas estaban puestas en los looks escogidos por dos de las mujeres mejor vestidas de nuestro país, que al igual que en sus anteriores encuentros públicos han protagonizado un auténtico duelo de estilo.

Mientras Doña Letizia ha deslumbrado con un conjunto recuperado de Hugo Boss compuesto por falda de cuero de tubo en un color coral vibrante, y blusa de seda con las mangas fruncidas al tono, Sara ha derrochado elegancia en clave sobria con un color que nunca falla, el negro.

Un 'total look black' protagonizado por top ceñido de manga larga y cuello redondo cuajado de pequeños brillos plateados, y falda larga con efecto pantalón en la cintura -con trebillas y cierre como si se tratase de la parte de abajo de un traje-, rayas verticales de hilo de plata, bolsillos a la cadera y bajo asimétrico rematado en volante.

Con el pelo recogido en una sencilla coleta dejando su flequillo suelto, y maquillaje jugoso potenciando ojos y sus labios, Sara ha completado su estilismo con unos sencillos pendientes de aro pequeños, un bolso negro con cadena metalizada, y sandalias tipo peep toe de plataforma también en negro. Impecable para su encuentro con la Reina.