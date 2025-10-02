Agencias

Rusia y Ucrania intercambian 370 prisioneros de guerra en un nuevo canje tras el pacto de Estambul

Por Newsroom Infobae

Las fuerzas de Rusia y Ucrania han vuelto a intercambiar un total de 370 prisioneros de guerra en un canje que se enmarca en el acuerdo alcanzado por las partes durante las conversaciones que tuvieron lugar el pasado mes de julio en la localidad de Estambul, en Turquía.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado que se han puesto en marcha las medidas pertinentes para lograr el "regreso de 185 defensores ucranianos que se encontraban bajo cautiverio" a cambio de la entrega del mismo número de soldados rusos.

El mandatario ha explicado que 183 de ellos son soldados rasos y sargentos que "forman parte de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y el Servicio Estatal de Fronteras". "También regresan 20 civiles. Todos recibirán el apoyo necesario", ha afirmado en un comunicado difundido a través de redes sociales.

"Nuestros soldados estuvieron en Mariúpol y en Azovstal. La mayoría llevan cautivos desde el año 2022 y ahora por fin han podido volver a casa", ha aseverado Zelenski, que ha dado las gracias a "todos los que han hecho posibles estos intercambios". "Desde el inicio de la invasión, hemos logrado traer de vuelta a más de 7000 de nuestros compatriotas. Debemos traerlos a todos. Trabajamos a diario en esto", ha sostenido.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado este canje, al tiempo que ha explicado que los prisioneros se encuentran ya en territorio de Bielorrusia, donde "están recibiendo la asistencia médica y psicológica necesaria de forma previo a su siguiente traslado", según un comunicado.

"Los prisioneros de guerra y civiles serán enviados posteriormente a Rusia para recibir tratamiento o ser ingresados en centros de rehabilitación en caso de que sea necesario", ha explicado.

EuropaPress

