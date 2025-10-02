Raphael actualiza su estado de salud y cancela, in extremis, su segundo concierto en una semana

Preocupación por el estado de salud de Raphael, que a punto de cumplirse un año -a finales del próximo diciembre- de ser diagnosticado de un linfoma cerebral después de sufrir un accidente cerebrovascular durante la grabación del especial navideño de 'La Revuelta'-, y tras retomar su gira 'Raphaelísimo' commpletamente recuperado el pasado 15 de junio en Mérida, ha suspendido su segundo concierto en una semana.

El viernes 26 de septiembre el icónico artista tenía una cita con sus fans en Zamora, pero horas antes de la actuación su oficina de representación emitía un comunicado informando de su cancelación "por motivos médicos relacionados con un proceso gripal". Y este jueves ha sido el de Linares el que ha tomado la palabra para dar la última hora sobre su enfermedad y anunciar el aplazamiento del concierto que tenía previsto ofrecer este sábado 4 de octubre en Murcia.

Lo ha hecho a través de un post en su cuenta de Instagram en el que, con la cercanía que le caracteriza, ha hablado con normalidad sobre su nuevo revés de salud: "Querido público. Por prescripción médica, debido a una bronquitis me veo en la obligación de cancelar el concierto que íbamos a celebrar este sábado, 4 de octubre, en la Plaza de Toros de Murcia dentro del Festival Murcia ON", ha informado, revelando además que el espectáculo se aplaza "al próximo 23 de mayo de 2026 en el mismo recinto".

"Volveré con más fuerzas que nunca para reencontrarme con vosotros", ha prometido, finalizando su comunicado lamentando profundamente "las molestias que esta situación pueda causar", y agradeciendo "de corazón vuestra comprensión, cariño y paciencia".