Qatar aplaude las garantías de seguridad dadas por EEUU tras el bombardeo de Israel contra Doha

El Gobierno de Qatar ha expresado su satisfacción por las garantías de seguridad otorgadas por Estados Unidos a Doha, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva según la cual Washington considerará "cualquier ataque armado" contra territorio de Qatar como una amenaza para el país norteamericano, un paso dado en respuesta al bombardeo ejecutado en septiembre por Israel contra la delegación negociadora del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) durante una reunión en la capital qatarí.

El Ministerio de Exteriores qatarí ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que la citada orden ejecutiva "es un reflejo de los firmes y duraderos lazos entre Doha y Washington, construidos en la cooperación y la asistencia en la mediación, la resolución de conflictos y la paz y la seguridad globales".

Así, ha manifestado que la decisión "representa un paso importante a la hora de reforzar la estrecha cooperación en defensa entre ambos países" y ha ensalzado el "importante papel de Estados Unidos a la hora de consolidar la paz regional". "Este paso contribuirá a reforzar la cooperación bilateral en los campos de la seguridad y la diplomacia", ha explicado.

En esta línea, ha reiterado que "Qatar sigue comprometido con trabajar con Estados Unidos y los socios internacionales como mediador de confianza para abordar desafíos compartidos, avanzar en la resolución de conflictos a través de medios diplomáticos y apoyar una paz sostenible en la región" de Oriente Próximo.

Trump firmó el 29 de septiembre una orden ejecutiva --publicada el 1 de octubre-- que contempla que "Estados Unidos considerará todo ataque armado contra el territorio, la soberanía o la infraestructura crítica del Estado de Qatar como una amenaza para la paz y la seguridad de Estados Unidos". "En caso de un ataque de este tipo, Estados Unidos deberá adoptar todas las medidas legales y apropiadas, incluidas a nivel diplomático, económico y, de ser necesario, militar, para defender los intereses de Estados Unidos y el Estado de Qatar para restaurar la paz y la estabilidad", señala.

El portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayed al Ansari, dijo el martes en rueda de prensa que el Gobierno qatarí está "satisfecho" con las garantías de seguridad estadounidenses y evitó valorar la disculpa pronunciada el lunes por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por el bombardeo. "La base sobre la que parte Qatar son las garantías dadas sobre que el ataque israelí no se repetirá", sostuvo.

Netanyahu pidió el lunes disculpas a su homólogo qatarí, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, por el ataque perpetrado contra la citada delegación de Hamás en Doha, que estaba abordando la anterior propuesta presentada por Trump un alto el fuego para la Franja de Gaza. El bombardeo dejó seis muertos --cinco miembros el grupo y un agente qatarí-- y provocó críticas airadas desde Qatar.