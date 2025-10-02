Agencias

Perú publica un proyecto normativo que permite a bancos y cajas participar en el sistema de pensiones

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el regulador financiero de Perú, ha publicado un proyecto normativo que permitirá a los bancos, cajas y compañías de seguros participar en el sistema de pensiones como Empresas Administradoras de Fondos de Pensiones (EAF).

El objetivo de esta iniciativa es fomentar la competencia en la gestión de fondos provisionales para impulsar el ingreso de nuevos operadores mediante la generación de precios competitivos, según ha explicado el superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa, en declaraciones recogidas por la agencia Andina.

En concreto, las entidades que podrán ingresar al mercado serán los bancos, entidades financieras, cajas municipales de ahorro y crédito, cajas rurales de ahorro y crédito, compañías de seguros y bancos de inversión.

Todas ellas deberán cumplir requisitos de orden patrimonial, fortaleza financiera y gestión de riesgos. Así, solo podrán ingresar al mercado aquellas empresas que acrediten una clasificación de riesgo igual o por encima de B+.

