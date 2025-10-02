Agencias

Peinado decide que un jurado popular juzgue a Begoña Gómez por todo el caso si va a juicio

Por Newsroom Infobae

El juez Juan Carlos Peinado ha informado a Begoña Gómez que también podrá ser juzgada por un jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo, no solo por la supuesta malversación.

Así lo ha acordado en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha dictado este mismo jueves el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid en el que le cita a comparecer para informarles de su decisión el próximo lunes 6 de octubre, 17.30 horas.

El instructor ha adoptado la misma decisión respecto a la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN))

