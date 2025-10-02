Pablo Urdangarín, sin palabras tras su reencuentro con su padre y Ainhoa Armentia en su último partido

Confirmando que su relación con Ainhoa Armentia está más que consolidada a punto de celebrar su cuarto aniversario de amor, y que sus hijos han aceptado a su pareja a pesar de sus reticencias iniciales tras su separación de la infanta Cristina (a raíz de la irrupción de la vitoriana en su vida), Iñaki Urdangarín viajaba hace unos días a León con su novia para ver a su hijo Pablo en el partido que enfrentó al Fraikin BM Granollers contra el Abanca Ademar.

El jugador de balonmano es el más cercano de los hermanos Urdangarín Borbón -Juan, Miguel, Irene y el propio Pablo- a su padre, y fue el primero que conoció a Ainhoa un año después del anuncio del divorcio de los exduques de Palma. Y demostrando una vez más su unión a Iñaki, y la buena relación que tiene con su pareja, no dudaba en acercarse a ellos una vez terminado el encuentro, compartiendo confidencias y risas, y dando normalidad a la nueva vida de su progenitor al lado de la administrativa.

Un reencuentro con Armentia sobre el que Pablo ha evitado revelar ningún detalle en su último compromiso deportivo con su equipo frenta al Viveros Herol BM. Nava en Granollers, donde a pesar de sufrir un susto y terminar en el suelo quejándose de un golpe recibido en la boca, se alzó con el título de MVP del encuentro ante la orgullosa mirada de los íntimos amigos de la infanta Cristina Roberto Molina y su mujer, único apoyo en las gradas en esta ocasión ante la ausencia de su novia Johanna Zott.

Muy discreto, el sobrino del Rey Felipe VI ha abandonado el Palau D'Esports de Granollers conduciendo su propio coche haciendo oídos sordos a las preguntas sobre su buena relación con Ainhoa, que ha quedado de manifiesto al ver a la novia de su padre en las gradas en uno de sus últimos partidos.