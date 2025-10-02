Natalia Lafourcade estrena ‘La Cometierra’, el tema principal de serie sobre desaparecidos

Ciudad de México, 1 oct (EFE).- La artista mexicana Natalia Lafourcade estrenó este miércoles ‘La Cometierra’, un tema con el que explora el rap y el 'spoken word' y se revela como la canción principal de la nueva serie de Prime Video ‘Cometierra’, basada en la novela homónima de Dolores Reyes, que aborda el tema de personas desaparecidas y feminicidios.

“En la canción me gusta mencionar aspectos de la historia y crear un puente con las realidades que hoy en día vivimos y miramos, mismas que desde hace muchos años nos generan frustración y quiebres profundos en nuestros tejidos sociales”, afirmó la compositora, de 41 años, en un comunicado.

Como activista con raíces en México, la desaparición forzada y los feminicidios son temas que trastocan a la cantautora mexicana con 18 Latin Grammy y cuatro Grammy, quien a partir de este sencillo de base urbana visibiliza estas problemáticas expuestas en la historia de la protagonista del libro de Reyes, nacida en Argentina.

“Me gusta que en esta historia se aborda la fuerza de un poder, un don que en el proceso de abrazarlo e integrarlo a su vida la protagonista logra ayudar a muchas personas. Hay historias terribles y a la vez siempre una esperanza de que algo cambie”, explicó Lafourcade, quien trabajó de la mano de la guionista de la serie, Mónica Herrera.

Y es que la voz principal del libro de ‘Cometierra’, publicado en 2019, es la de una niña que tiene visiones cuando ingiere tierra, lo que la ayuda a resolver desapariciones y crímenes en un entorno invadido por el machismo y la injusticia.

Con esta nueva pieza -que cuenta con la producción del argentino Cheche Alara y la mezcla de Michael H. Brauer- la multinstrumentista se aleja de sus sonidos habituales, apegados a los géneros tradicionales, y se adentra en este nuevo capítulo musical con ritmos más urbanos que en menos de tres minutos develan un “manifiesto social” que “grita frente a la violencia” que atraviesa Latinoamérica.

Recientemente, Lafourcade, con más de dos décadas de trayectoria, sumó nueve nominaciones a los Latin Grammy 2025 y actualmente es la artista latinoamericana más premiada en la historia de esta ceremonia, lo que demuestra su capacidad de hacer de la música un vehículo para restaurar el tejido social a través del arte. EFE