Meta usará las conversaciones con Meta AI para mostrar anuncios personalizados y asegura que no "escucha" a los usuarios

El responsable de Instagram, Adam Mosseri, ha desmentido un mito común entre los usuarios, asegurando que Meta no accede a los micrófonos de los 'smartphones' para escuchar conversaciones personales y mostrar anuncios relacionados en sus plataformas, sin embargo, la compañía sí utilizará Meta AI para ello.

La tecnológica dirigida por Mark Zuckerberg habitualmente muestra anuncios en sus redes sociales, como Instagram y Facebook, que se ajustan de forma muy precisa a los intereses de los usuarios. Este nivel de precisión ha ocasionado que, durante los últimos años, se genere un rumor de que Instagram escucha las conversaciones de las personas de forma secreta para mostrar anuncios relacionados.

Sin embargo, a pesar de que la compañía ha aclarado en diversas ocasiones que no utiliza los micrófonos de los usuarios sin permiso, ahora ha sido el propio director de Instagram, Adam Mosseri, quien ha asegurado que Meta no escucha a los usuarios para mostrar anuncios relacionados en la red social.

"No usamos el micrófono del teléfono para espiarte", ha sentenciado Mosseri en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, donde también ha aclarado que esta práctica "sería una grave violación de la privacidad" y, además, agotaría la batería del 'smartphone' de los usuarios.

Siguiendo esta línea, Mosseri también ha compartido algunas razones por las que los usuarios podrían ver anuncios en Instagram relacionados con temas que hayan hablado recientemente con alguien.

Una de estas razones es que se haya clicado en algo relacionado o, incluso, buscado el producto en cuestión en un sitio web, además de haber hablado de ello con alguien. Según ha explicado, Meta trabaja con anunciantes que comparten la información de los intereses de los usuarios con la compañía para facilitar la integración de publicidad personalizada.

"Si estabas viendo un producto en un sitio web, es posible que ese anunciante nos haya pagado para que te enviáramos un anuncio", ha ejemplificado Mosseri.

Igualmente ha matizado que Instagram muestra anuncios que cree que son del interés del usuario en cuestión, en parte, basándose en los intereses de personas afines o de sus amigos. Por tanto, puede ser que el amigo con el que el usuario ha hablado de un producto, ya haya buscado ese producto previamente en Internet y, por intereses compartidos, aparezca en su Instagram.

Finalmente, el directivo ha indicado que también es posible que el usuario haya visto anunciado el producto en cuestión sin darse cuenta, antes de iniciar una conversación sobre ello.

PUBLICIDAD BASADA EN LAS CONVERSACIONES CON META AI

Además de todo ello, se ha de tener en cuenta que la compañía no requiere espiar conversaciones de los usuarios para poder ofrecer anuncios acorde a sus intereses y necesidades. En su lugar, ahora podrá utilizar las conversaciones con el asistente de Inteligencia Artificial (IA) Meta AI.

Esto se debe a que, coincidiendo con las declaraciones de Mosseri, Meta ha anunciado que próximamente accederá a las conversaciones de los usuarios con su asistente Meta AI para personalizar los anuncios que se muestran en sus distintas plataformas, según han recogido medios como The Verge.

Esto incluye cualquier conversación individual con Meta AI en aplicaciones como WhatsApp y Messenger, aunque la tecnológica asegura que las conversaciones se seguirán tratando de forma cifrada para mantener la seguridad y privacidad de los usuarios.

Para ello, la compañía actualizará su política de privacidad antes del 16 de diciembre de este año y lo notificará a los usuarios en los próximos días. No obstante, estos cambios se aplicarán a nivel global, excepto para los usuarios de Corea del Sur, el Reino Unido y la Unión europea, donde las legislaciones de privacidad prohíben este tipo de prácticas.

Fuera de estas regiones, los usuarios podrán configurar sus preferencias de anuncios desde el menú de configuración de la 'app', pero no podrán impedir que los chats de IA se utilicen para este propósito publicitario.