Macron exige a Israel la "protección" de los integrantes de la flotilla de ayuda a Gaza detenidos

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha exigido este jueves a Israel que se garantice la protección de los integrantes de la Global Sumud Flotilla detenidos la pasada noche por el Ejército israelí cuando trataban de llegar a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, al tiempo que ha dicho que Francia vigila la situación para responder si se producen acciones "inaceptables".

"Vamos a ser extremadamente claros, nada puede justificar ninguna operación que no cumpla con el Derecho Internacional. La seguridad de nuestros compatriotas y todos los civiles que estaban deben ser totalmente respetados", ha afirmado el mandatario galo a la prensa en Copenhague, a su salida de la cumbre de líderes de la Comunidad Política Europea (CPE).

También ha subrayado que Francia está aún "analizando" lo ocurrido y "siguiendo con atención" cómo evoluciona; y que coordinará su respuesta con Italia y España "si ocurre cualquier comportamiento inaceptable".

Así las cosas, Macron ha insistido en que "todas las reglas deben ser respetadas y nuestros compatriotas protegidos, como debe ser". "Estamos muy atentos", ha dicho, sobre el modo en que los países europeos con nacionales en los buques interceptados están siguiendo los hechos.

EuropaPress

