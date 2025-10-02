LaLiga impulsa la profesionalización del fútbol iraquí con un taller de control económico en Madrid

LaLiga ha celebrado en Madrid un taller de control económico dirigido a clubes de la principal liga de Irak, la Irak Stars League, de cara a seguir "avanzando en su compromiso por la profesionalización del fútbol iraquí" y en el marco del proyecto de consultoría estratégica desarrollado junto a la Federación Iraquí de Fútbol (IFA).

La patronal recalcó que "este proyecto busca fortalecer la gestión deportiva y garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las competiciones en Irak y de todo su ecosistema" y para ello celebró un taller en el que participaron representantes de los clubes iraquíes, que trabajaron sobre aspectos clave de la gestión financiera, sostenibilidad competitiva y control económico, "pilares fundamentales para el desarrollo de un fútbol moderno y estructurado".

"Para nosotros el 'fair play' financiero es parte esencial, yo diría que forma parte del 'ADN' de nuestra competición, los que tenemos este tipo de normas somos más competitivos y sostenibles económicamente a medio y largo plazo. Seguiremos trabajando en este tipo de formaciones que consideramos muy importantes y esenciales", subrayó el presidente de LaLiga, Javier Tebas, que entregó este jueves los diplomas a los participantes en el taller.

Por su parte, Carlos Ruiz- Ocaña, responsable de Proyectos Especiales Internacionales de LaLiga, apuntó que este proyecto con la IFA es "un claro ejemplo" de cómo LaLiga "es capaz de compartir y adaptar su conocimiento y experiencia a diferentes países del mundo".

"Nuestro objetivo es mejorar la experiencia de los aficionados y promover la profesionalización de la industria deportiva a nivel global, a través de proyectos de consultoría sobre el desarrollo del fútbol base, la profesionalización de las ligas, la retransmisión audiovisual, la lucha contra la piratería, entre otros ámbitos", añadió.

LaLiga recordó que su experiencia demuestra que "la implementación de un modelo de control económico riguroso y de gestión profesional transforma las competiciones", el cual permitió reducir la deuda vencida de los clubes españoles con las Administraciones Públicas de más de 650 millones de euros a apenas 3 millones, y eliminar los 89 millones de euros en impagos a jugadores, "alcanzando una situación de sostenibilidad y solvencia que hoy es referencia internacional".

Este proyecto en Irak se enmarca en la estrategia de consultoría internacional del organismo, que en los últimos años ha desarrollado proyectos en países como Arabia Saudí, China, Perú o Costa Rica. Todas estas iniciativas parten del modelo aplicado en España y se adaptan a las necesidades locales en ámbitos como 'Profesionalización de estructuras deportivas', 'Desarrollo de canteras y programas de talento joven', 'Control económico y sostenibilidad', 'Digitalización y crecimiento de audiencias', 'Mejora de infraestructuras y gestión de estadios' y 'Asesoramiento audiovisual y medidas antifraude'.

"De este modo, LaLiga no solo impulsa la evolución del fútbol en mercados estratégicos globales, sino que también contribuye al prestigio de la Marca España, compartiendo conocimiento e innovación en todo el ecosistema futbolístico global", sentenció la patronal.