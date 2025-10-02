Agencias

La Unión Africana elige Mauricio para la sede de la nueva Agencia Africana de Calificación Crediticia (AfCRA)

La Agencia Africana de Calificación Crediticia (AfCRA) tendrá su sede en la República de Mauricio, según ha acordado la Unión Africana (UA), que respalda la creación de esta organización para analizar solvencias y depender menos de S&P Global, Moody's o Fitch.

"AfCRA será una entidad totalmente africana y del sector privado. Funcionará de forma independiente", ha explicado la directora del Mecanismo Africano de Evaluación por Pares, Marie-Antoinette Rose-Quatre, durante un evento de la UA celebrado en Johannesburgo (Sudáfrica).

El calendario original preveía que la AfCRA comenzase a operar a finales del pasado septiembre aunque, finalmente, iniciará su singladura con retraso y no emitirá su primer 'rating' hasta junio de 2026. En concreto, se centrará en las calificaciones de deuda denominada en divisas locales.

Numerosos gobiernos africanos, como el de Zambia o Ghana, han criticado el supuesto sesgo negativo de las agencias internacionales ya existentes durante sus exámenes, lo que se habría traducido en un encarecimiento de los costes de financiación.

Rose-Quatre ha asegurado que la elección de Mauricio se ha realizado tras investigar la ideoneidad de otros emplazamientos alternativos. La Unión Africana habría optado por la nación insular por su potente sector financiero y estabilidad política.

EuropaPress

