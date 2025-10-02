La semana acaba con temperaturas diurnas por encima de lo normal aunque el domingo bajarán en este y norte peninsular

Esta primera semana de octubre acabará con temperaturas diurnas que estarán por encima de lo normal para la época, con máximas de hasta 35ºC en el sur, aunque se espera un descenso de los termómetros para el domingo en este y norte peninsulares, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, que añade que para este día se esperan chubascos localmente fuertes en Cataluña y Baleares.

Del Campo ha avanzado que, en la recta final de esta semana, el tiempo será en general "estable, seco y soleado", aunque se podrán formar algunas tormentas en el área mediterránea y Baleares. Además, un frente barrerá el extremo norte de la Península entre el sábado y el domingo.

Por días, este jueves se esperan cielos nubosos en el área mediterránea y habrá posibles lluvias débiles en las zonas costeras y chubascos tormentosos por la tarde-noche en áreas montañosas que en Cataluña se extenderán también a la costa.

Los cielos se prevén poco nubosos en el resto y las temperaturas estarán en ascenso, en especial en el tercio norte. De este modo, en ciudades como Bilbao u Oviedo se alcanzarán los 27ºC, mientras que en Ourense se llegará a 31ºC y en Sevilla se rozarán los 35ºC.

Para el viernes, el portavoz indica que la jornada será en general tranquila, con nubosidad en zonas costeras del Mediterráneo Peninsular y Baleares y con posibilidad de algún chubasco en esas zonas y habrá cielos despejados en el resto. Respecto a las temperaturas, no se esperan cambios, de forma que se rozarán de nuevo los 35ºC en el Bajo Guadalquivir.

De cara al sábado, un frente recorrerá el norte peninsular de oeste a este y dejará cielos nubosos y lluvias a su paso en Galicia, Comunidades Cantábricas, Alto Ebro y Pirineos. En el resto del país, se prevén cielos poco nubosos. Respecto a las temperaturas, se esperan un notable descenso en Galicia y un ascenso en el área mediterránea y Baleares.

TEMPERATURAS DE ENTRE 30 Y 35 ºC EN SUR Y ESTE PENINSULAR

En cuanto a los valores diurnos, serán en general altos para la época, de manera que se superarán los 32-34ºC en el Guadalquivir, sur de Alicante e interior de la región de Murcia. Además, en puntos de la provincia de Málaga incluso se podrían superar los 35ºC por la llegada de vientos terrales muy cálidos.

Asimismo, para el domingo, Del Campo prevé que habrá un aumento de la inestabilidad en Cataluña y Baleares, con chubascos que serán localmente fuertes y que podrán extenderse a otras zonas del área mediterránea. Además, también caerá alguna lluvia en el Cantábrico Oriental y los cielos serán más despejados en el resto, con temperaturas que serán más bajas en el norte y este de la Península, al igual que en Baleares.

Por ello, el domingo será una jornada incluso fresca para la época en el tercio norte, donde en ciudades como Vitoria y Pamplona se quedarán cerca de los 18ºC, mientras que Madrid llegará a los 25ºC y Sevilla y Córdoba rondarán los 33ºC.

Para el lunes se prevé un predominio de tiempo estable, aunque no se descarta que se produzcan chubascos en zonas del norte y este de la Península. Además las temperaturas ascenderán y el ambiente será en general cálido y seco para la época del año durante la mayor parte de la próxima semana.

Por último, en Canarias este jueves se podrán producir algunos chubascos que caerán de nubes que crecerán a partir de las horas centrales del día. Desde el viernes predominará un régimen de vientos alisios que soplarán con intensidad moderada a fuerte en las zonas expuestas y que arrastrarán nubes al norte de las islas más montañosas. Además, los cielos serán más despejados en el sur y las temperaturas no sufrirán grandes cambios o habrá un ligero ascenso, con valores de diurnos de entre 26-28ºC en zonas costeras.