La Reina Letizia recupera su vibrante conjunto coral con falda de cuero en la entrega de los Premios UNICEF España

Presidenta de Honor de UNICEF España, la Reina Letizia ha presidido este jueves la entrega de los Premios UNICEF España 2025, que reconocen el compromiso y el esfuerzo para cambiar de forma significativa la vida de las niñas y los niños más vulnerables, y que en esta ocasión han premiado a Gasol Foundation en la categoría Transforma; la red de jóvenes periodistas Cibercorresponsales de la Plataforma de Infancia, en la de Comunicación; y Kim Phuc Phan Thi de Vietnam, conocida mundialmente como "la niña del Napalm", en la categoría Joaquín Ruiz Giménez.

Un acto que se ha celebrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid y al que, además de los hermanos Pau y Marc Gasol -galardonados por su labor al frente de Gasol Foundation por su lucha contra la obesidad infanil mediante el fomento de hábitos de vida saludables-, han asistido Sara Carbonero y la deportista paralímpica Teresa Perales como embajadoras de UNICEF.

Y mientras la ex de Iker Casillas ha apostado por un sofisticado total look negro en su encuentro con la Reina, Doña Letizia ha puesto color a la jornada rescatando uno de los conjuntos más rompedores de su vestidor. Un dos piezas de Hugo Bosss en un vibrante coral tirando a rosa que estrenó en la entrega de los Premios Nacionales del Deporte en 2023 con el que hoy ha vuelto a triunfar.

Formado por una falda midi de cuero de talle alto con silueta lápiz y abertura lateral para presumir de piernas, y una blusa de seda con mangas fruncidas que ha optado por llevar remangadas, su Majestad ha deslumbrado con su versión más arriesgada y colorida tras la sobriedad y los tonos neutros que ha lucido en sus últimas apariciones. Y, como complementos -en esta ocasión ha prescindido de bolso- unos salones destalonados de tacón kitten en color beige, apostando por la comodidad y dejando claro que los tacones altos ya son cosa del pasado a causa del neuroma de Morton que padece en uno de sus pies.