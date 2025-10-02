La nueva suscripción Microsoft 365 Premium combina la productividad Microsoft 365 y la IA de Copilot Pro

Microsoft ha anunciado su nuevo plan de suscripción Microsoft 365 Premium, que combina los servicios de productividad de las aplicaciones de Microsoft 365 y las capacidades de Inteligencia Artificial (IA) avanzadas de Copilot Pro en un mismo plan, por 22 euros al mes.

La compañía continúa trabajando para integrar la IA en el flujo de trabajo, con el objetivo de ayudar a los usuarios a alcanzar nuevos niveles de productividad, así como trabajar de forma más rápida, inteligente y creativa.

En este sentido, a principios de año, Microsoft incorporó las capacidades de su asistente Copilot en sus servicios de Word, Excel, PowerPoint, OneNote y Outlook para los suscriptores de Microsoft 365 Personal y Familiar.

Ahora, ha anunciado un nuevo plan de suscripción diseñado para fusionar "lo mejor de la IA" de su servicio de asistente Copilot Pro y la productividad de Microsoft 365 en una misma propuesta, de la mano de Microsoft 365 Premium.

Esta nueva opción se ha presentado como la suscripción "más potente para particulares", al ofrecer todas las capacidades de IA más avanzadas de la compañía, junto a sus 'apps' de productividad, tal y como lo ha detallado en un comunicado en su web, donde ha especificado que tendrá un precio de 22 euros al mes o 249 euros al año.

Así, Microsoft 365 Premium se ha pensado para cualquier persona que busque "abordar las tareas de productividad más exigentes" y, concretamente incluye, además de acceso a la aplicación Copilot Pro, las aplicaciones de escritorio Word, Excel, PowerPoint, OneNote y Outlook con Copilot integrado.

Igualmente, también ofrece acceso a los agentes de razonamiento Investigador y Analista, anunciados a principios de año, así como acceso anticipado a funciones innovadoras como Office Agent y Agent Mode, que presentados recientemente, permiten transformar un solo mensaje en documentos, hojas de cálculo y presentaciones de calidad profesional.

Asimismo, ofrecerá acceso al nuevo Agente de Fotos de la aplicación Microsoft 365 Copilot que llegará próximamente. Además, la tecnológica ha especificado que, todo ello, se podrá utilizar con los límites más altos para funciones seleccionadas, como la generación de imágenes 4o y Voz en las aplicaciones Microsoft 365 Copilot. Esta suscripción se completa con una capacidad de 1 TB de almacenamiento seguro en la nube por persona y la seguridad avanzada de Microsoft Defender.

Con todo, Microsoft ha señalado que la nueva suscripción Microsoft 365 Premium pretende simplificar su oferta de suscripciones, de manera que dejará de ofrecer la suscripción a Copilot Pro de forma independiente (que también tenía un coste de 22 euros al mes) y los suscriptores a este asistente podrán cambiarse a la nueva opción Microsoft 365 Premium para obtener "más ventajas".

Por otra parte, la compañía ha anunciado que ha ampliado los límites de uso para funciones seleccionadas de Copilot a los suscriptores de Microsoft 365 Personal y Familia, lo que agrega generación de imágenes basadas en el modelo 4o, generación de voz, pódcast, resúmenes de audio en el Bloc de notas o la capacidad de investigación profunda de Copilot.

Continuando con las novedades, la tecnológica ha incorporado la experiencia de Copilot Chat en sus aplicaciones de Microsoft 365 para los suscriptores individuales, dado que se lanzó inicialmente para los clientes comerciales exclusivamente.

Asimismo, los iconos de las aplicaciones de productividad han sido rediseñados para una mayor fluidez en cada panel, con "formas más limpias", colores vibrantes y un diseño conectado que refleja la influencia de Copilot.