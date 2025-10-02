Agencias

Italia asegura que Israel prevé deportar a los miembros de la flotilla en dos vuelos a Madrid y Londres

Por Newsroom Infobae

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, que ha estado en contacto en las últimas horas con su homólogo israelí, Gideon Saar, ha asegurado que el Gobierno de Benjamin Netanyahu pretende emitir una única orden para deportar en dos vuelos chárter a todos los miembros de la Global Sumud Flotilla y que estos aviones aterrizarían, en principio, en Madrid y Londres.

"Han solicitado Madrid y Londres, pero ya veremos", ha dicho Tajani, en una comparecencia este jueves ante la Cámara de Diputados italiana en la que también ha confirmado que entre los cientos de activistas arrestados desde el miércoles por las autoridades israelíes figuran unos 40 ciudadanos italianos.

Los miembros de la flotilla han sido transportados en un principio hacia el puerto de Asdod y, según Tajani, la intención es completar ya por la noche, una vez pasada la festividad del Yon Kippur, el traslado hacia una cárcel de Beerseba. La Embajada italiana tiene previsto comenzar las visitas el viernes por la mañana y retomarlas el domingo, una vez haya pasado el 'shabat'.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, también ha prometido desde Copenhague que su Gobierno ofrecerá la asistencia necesaria a los tripulantes italianos para que puedan volver "cuanto antes", aunque ha asegurado que la flotilla "no aporta beneficio alguno al pueblo de Palestina".

