Irene Rosales asegura que ha hablado con Anabel Pantoja ahora que está en Madrid

Dispuesta a disfrutar al máximo de esta nueva etapa en su vida, Irene Rosales ya se ha dejado ver por Madrid con motivo de su reaparición este sábado en el programa de televisión 'Bailando con las estrellas', donde compartirá espacio con Anabel Pantoja.

Un mes después de hacer pública su separación con Kiko Rivera, la influencer retoma su carrera por los platós de televisión, pero en esta ocasión no será como entrevistada o colaboradora, sino como participante de este concurso de baile.

Feliz por esta nueva etapa que comienza, Irene ha confesado ante las cámaras encontrarse "muy bien" y ha asegurado que va a "disfrutar de todo" lo que le venga, como esta oportunidad laboral que nadie conocía hasta hace tan solo unos días.

Además, se le ha preguntado por su relación con Anabel y si ha podido hablar con ella ahora que serán compañeras del mismo programa. Con total sinceridad y demostrando que su relación sigue intacta a pesar de la separación con su primo, Irene ha desvelado que la sobrinísima "está muy bien".

