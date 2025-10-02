Google niega que el 'sideloading' vaya a desaparecer del ecosistema Android con la verificación de desarrolladores

Google niega que la descarga lateral o 'sideloading' vaya a desaparecer del ecosistema Android, pero ha defendido su decisión que implementar una verificación de identidad para desarrolladores de aplicaciones fuera de Play Store para disuadir a los actores malintencionados.

El gigante tecnológico anunció en agosto que los desarrolladores que publican sus aplicaciones para Android en tiendas diferentes de la Play Store deberán seguir un proceso de verificación de identidad, a ejemplo del que ya existe en su tienda oficial.

Entonces, explicó que esta medida buscaba mejorar la seguridad del sistema operativo y mantenerlo "abierto y seguro", pero algunos desarrolladores la han entendido como una forma de limitar la descarga lateral, es decir, la descarga de aplicaciones desde fuentes diferentes de la oficial.

"La descarga lateral es fundamental para Android y no va a desaparecer", ha asegurado la compañía en el pódcast de Android Developers y recogido en su blog oficial. Y ha insistido en que estos requisitos de identidad "están diseñados para proteger a usuarios y desarrolladores de actores maliciosos, no para limitar las opciones".

"Queremos asegurarnos de que, si descargas una aplicación, provenga realmente del desarrollador que afirma haberla publicado, independientemente de dónde la obtengas", explica. También ha señalado que los desarrolladores verificados "tendrán la misma libertad para distribuir sus aplicaciones directamente a los usuarios mediante la descarga lateral o a través de la tienda de aplicaciones que prefieran".