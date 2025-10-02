Agencias

Google niega que el 'sideloading' vaya a desaparecer del ecosistema Android con la verificación de desarrolladores

Por Newsroom Infobae

Guardar

Google niega que la descarga lateral o 'sideloading' vaya a desaparecer del ecosistema Android, pero ha defendido su decisión que implementar una verificación de identidad para desarrolladores de aplicaciones fuera de Play Store para disuadir a los actores malintencionados.

El gigante tecnológico anunció en agosto que los desarrolladores que publican sus aplicaciones para Android en tiendas diferentes de la Play Store deberán seguir un proceso de verificación de identidad, a ejemplo del que ya existe en su tienda oficial.

Entonces, explicó que esta medida buscaba mejorar la seguridad del sistema operativo y mantenerlo "abierto y seguro", pero algunos desarrolladores la han entendido como una forma de limitar la descarga lateral, es decir, la descarga de aplicaciones desde fuentes diferentes de la oficial.

"La descarga lateral es fundamental para Android y no va a desaparecer", ha asegurado la compañía en el pódcast de Android Developers y recogido en su blog oficial. Y ha insistido en que estos requisitos de identidad "están diseñados para proteger a usuarios y desarrolladores de actores maliciosos, no para limitar las opciones".

"Queremos asegurarnos de que, si descargas una aplicación, provenga realmente del desarrollador que afirma haberla publicado, independientemente de dónde la obtengas", explica. También ha señalado que los desarrolladores verificados "tendrán la misma libertad para distribuir sus aplicaciones directamente a los usuarios mediante la descarga lateral o a través de la tienda de aplicaciones que prefieran".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Estados Unidos deniega a la delegación de Irán la entrada para asistir al sorteo de la Copa del Mundo de Fútbol

Estados Unidos deniega a la

Yolanda Díaz reclama mayor contundencia y "alzar más la voz" contra Israel frente a "la tibieza" del PSOE

Yolanda Díaz reclama mayor contundencia

La nueva suscripción Microsoft 365 Premium combina la productividad Microsoft 365 y la IA de Copilot Pro

La nueva suscripción Microsoft 365

Reino Unido se muestra "muy preocupado" por los activistas de la flotilla tras la interceptación de Israel

Reino Unido se muestra "muy

La Justicia de Corea del Sur niega la libertad condicional al expresidente Yoon Suk Yeol

La Justicia de Corea del