Feijóo dice ante el PPE que ganará las generales con "contundencia para gobernar de forma incuestionable"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llevar "demasiados años de sainete en política exterior" y de dedicarse a exportar "líos internos" que llevan a España "al ridículo". Sin embargo, se ha mostrado convencido ante el Partido Popular Europeo (PPE) de que su formación ganará las próximas generales.

"Las vamos a volver a ganar con la suficiente contundencia para gobernar de forma incuestionable", ha augurado Feijóo, en un momento en que las encuestas que se están publicando recogen un ascenso de Vox.

Durante un encuentro del PPE en Barcelona, donde también ha intervenido la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, Feijóo ha recalcado que España "no es el problema" sino que "el problema es su Gobierno".

Feijóo ha asegurado que si el PP gobierna, España será el socio creíble, estable y pujante que necesita Europa: "Dejaremos de ser un problema para Europa y pasaremos a ser parte de la solución, y este cambio solo puede venir de la alternativa, que es el PP", ha afirmado.

Ha añadido que, si se cumplen sus pronósticos, "España trabajará a favor de Europa, de la OTAN, de la libertad, de la prosperidad, de la dignidad de las personas, de la democracia y de todos los europeos".

"ESPAÑA ES DE FIAR AUNQUE SU GOBIERNO NO LO SEA"

En esta misma línea, Feijóo ha insistido en que España "es de fiar" aunque su Gobierno "no lo sea".

El líder popular ha reprochado a Sánchez, llevar "demasiados años de sainete en política exterior" y de dedicarse a exportar líos internos que "llevan a España al ridículo", ha dicho.

Considera que el Gobierno tiene "demasiados problemas propios" y que España queda fuera de debates en Bruselas sobre el marco financiero plurianual, competitividad, desregulación, política agraria común, cohesión, lucha contra el narcotráfico y Ucrania, entre otros.

"En España no hay law fair. Lo que hay es un presidente y su entorno, que son noticia a nivel internacional por su corrupción", ha declarado Feijóo. Precisamente a la misma hora el juez Juan Carlos Peinado ha decidido que un jurado popular juzgue a Begoña Gómez por todo el caso si va a juicio.

Además, ha criticado que el Ejecutivo de Sánchez "no tiene mayoría parlamentaria ni social, no aprueba presupuestos y está sometido al chantaje" de sus socios, y le ha acusado textualmente de atacar a jueces y periodistas que investigan sus escándalos.

También ha tachado de "negligente" la gestión del Gobierno y ha afirmado que Sánchez está intentado cambiar el lugar de España en el mundo, y le ha acusado de complicidades con Venezuela por intereses.

"Nos está llevando (el Gobierno) a un aislamiento internacional progresivo y a la desconfianza por parte de nuestros socios", ha subrayado.

