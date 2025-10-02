Estonia prohíbe la entrada al país a un rapero ruso por apoyar la ocupación de Rusia en Ucrania

El Gobierno de Estonia ha anunciado este jueves que ha prohibido la entrada al país al rapero ruso Kamazz, que tenía previsto dar un concierto el 4 de octubre en la ciudad de Narva, cercana a la frontera con Rusia, por su apoyo a la ocupación de Moscú sobre territorio ucraniano.

"Desde el estallido de la guerra a gran escala en Ucrania, nuestro mensaje ha sido muy claro: las figuras culturales del Estado agresor y los individuos que apoyan la agresión no tienen cabida en Estonia", ha indicado el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a los organizadores de eventos a que tengan en cuenta la postura de Tallín. "Invitar a partidarios de la agresión a Estonia es inaceptable", ha dicho, agregando que el veto ha entrado en vigor este mismo jueves.

Las autoridades de Lituania también han propuesto incluir al rapero, cuyo verdadero nombre es Denis Roziskul, en la lista de extranjeros con prohibición de entrada al país debido a "sus reiteradas visitas a la península de Crimea, anexionada ilegalmente", así como a "su colaboración con las autoridades de ocupación de Donetsk".

"Sus actuaciones en los territorios de Ucrania anexionados ilegalmente por la Federación Rusa han socavado deliberadamente la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, justificando así indirectamente las acciones agresivas de la Federación Rusa", resaltó en un comunicado el Ministerio de Exteriores lituano.

El rapero de nacionalidad rusa, que organizó un tour por ciudades de Crimea en agosto y cantó en la ciudad ucraniana de Donetsk en el mes de marzo, tenía previsto dar un concierto mañana en la capital, Vilna.