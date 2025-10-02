Estados Unidos deniega a la delegación de Irán la entrada para asistir al sorteo de la Copa del Mundo de Fútbol

Estados Unidos ha denegado a la delegación iraní la entrada en el país para asistir al sorteo del próximo 5 de diciembre de la Copa del Mundo de 2026, según el portavoz de la Federación Iraní de Fútbol (FFI), Amir-Mehdi Alawi.

Entre los afectados se encuentran el presidente de la FFI, Mehdi Taj, el seleccionador Amir Ghalenoei y otros siete directivos federativos, dijo este portavoz, según el diario 'Shargh'.

La FFI quiere ahora intentar que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, revoque la decisión y espera que el mandatario levante la prohibición en las próximas dos semanas. El sorteo de la Copa Mundial tendrá lugar el 5 de diciembre en Washington.

Ya se temía que la prohibición de entrada impuesta a los iraníes por el presidente estadounidense, Donald Trump, pudiera poner en peligro la participación de la selección de Irán, ya clasificada, en el Mundial del año que viene en Estados Unidos, Canadá y México.

Según los expertos deportivos, es probable que el equipo y el propio cuerpo técnico no tengan problemas al respecto, pero sí algunos directivos de la federación, periodistas deportivos y, sobre todo, los aficionados. Por ello, la FFI espera que los partidos de Irán se celebren al menos en Canadá o México, los otros dos países que organizan la competición, y no en Estados Unidos, con el que Irán no mantiene relaciones diplomáticas desde hace más de 45 años.

En Estados Unidos viven casi dos millones de iraníes, cuyos familiares siempre han podido visitarles a pesar de las diferencias políticas y los difíciles trámites de visado. Sin embargo, incluso estas reuniones familiares están ahora bloqueadas por la actual prohibición de entrada.