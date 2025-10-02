Agencias

El presidente del Athletic Club Jon Uriarte comunica su intención de presentarse a las próximas elecciones

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Athletic Club, Jon Uriarte, ha comunicado este jueves a la llegada del equipo desde Dortmund al aeropuerto de Loiu su intención de presentarse a las elecciones a la Presidencia y Junta Directiva, que aún no tienen fecha, pero sí previsión de celebrarse a final de temporada.

Más allá de su confianza en el proyecto de club a corto y largo plazo, Uriarte justificó el anuncio por la necesidad de concentrar la atención del club en la temporada deportiva de los primeros equipos profesionales, en un año tan intenso.

Jon Uriarte ganó las pasadas elecciones, celebradas en 2022, con el 46,71% de los votos sobre Iñaki Arechabaleta (33,72%) y Ricardo Barkala (18,13%). Durante su mandato, el Athletic Club ha conseguido levantar la Copa del Rey y clasificarse para competiciones europeas en las últimas dos temporadas, la última para la Liga de Campeones. Además, su junta ha renovado a jugadores como Nico Williams, Mikel Jauregizar, Unai Simón o Dani Vivian.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Venus esconde depósitos de agua y hierro en sus nubes

Venus esconde depósitos de agua

Peinado decide que un jurado popular juzgue a Begoña Gómez por todo el caso si va a juicio

Infobae

Cómo limpiar una plancha quemada para que quede como nueva: paso a paso para eliminar manchas negras

Infobae

El Gobierno hará el informe sobre zona catastrófica en Ibiza tan pronto las instituciones faciliten relación de daños

El Gobierno hará el informe

Fernando Tejero recibirá el Premio Ciudad de Huelva en el 51 Festival de Huelva de Cine Iberoamericano

Fernando Tejero recibirá el Premio