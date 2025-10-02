El estudio mexicano New Art contará con un estudio de postproducción en Madrid en las próximas semanas

New Art, el estudio mexicano de postproducción y doblaje, ha anunciado que en las próximas semanas contará con un estudio de postproducción en España, en concreto, en el centro de Madrid, como ha dado a conocer la compañía.

Con esta apertura en Madrid, el estudio amplía su alcance para atender al mercado español y europeo ya que, además de su presencia en Latinoamérica, ha participado en producciones de diversos idiomas.

Este anuncio se llevó a cabo en la última edición del Mestizolab, Foro Audiovisual Hispano-Mexicano que se celebra en Madrid desde hace ya siete años, con la intención de convertirse en puente entre las industrias cinematográficas y audiovisuales de México y España.

Así, a lo largo de cuatro días, Casa de América y la Embajada de México en España recibieron a productoras, distribuidoras, fondos, laboratorios y representantes de festivales que disfrutaron de proyectos nuevos en busca de impulso, conferencias, talleres y mesas redondas.

Precisamente, en el cierre de Mestizolab tuvo lugar un homenaje a Demetrio Bilbatúa, fundador de New Art y 25 años al frente de la compañía, antes de dejarla en manos de su nieta, Andrea Bilbatúa, en 2020. Su sucesora forma parte de la lista '100 Mujeres más Poderosas de México' de Forbes 2024.

Demetrio Bilbatúa Rodríguez, aunque español de nacimiento, (Vigo, 1935) ha desarrollado toda su carrera profesional en México. En 1954, se inicia en el cine mexicano al lado de su hermano Ángel y más adelante se asocia con Agustín Barrios Gómez y funda la empresa Producciones Barrios Gómez Bilbatúa. En la década de 1960 comienza a trabajar para Telesistema Mexicano.

Director de fotografía, documentalista, director y productor, Demetrio Bilbatúa participó en diversos proyectos audiovisuales. Cuenta con numerosos reconocimientos mexicanos e internacionales a lo largo de su trayectoria profesional. Su bagaje cinematográfico es de más de 1.000 documentales filmados en 35 mm.

Con más de 30 años en la industria de la postproducción audiovisual y tras la participación en más de 30 temporadas de proyectos durante más de dos décadas, New Art cuenta con certificaciones internacionales como la TPN Gold Certification y acreditaciones específicas de plataformas y estudios, como el grupo que conforma el NP3 de Netflix, lo que la posiciona en un grupo de proveedores de confianza.