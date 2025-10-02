EEUU cancela casi 7.000 millones de euros de fondos federales para políticas climáticas en 16 estados

La Administración de Donald Trump ha anunciado este miércoles la cancelación de casi ocho billones de dólares (6.800 millones de euros) en financiación federal para proyectos climáticos en 16 estados, todos a excepción de dos gobernados por el Partido Demócrata.

"Se están cancelando casi 8.000 millones de dólares de financiación de la Nueva Estafa Verde para impulsar la agenda climática de la izquierda", ha señalado el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Russ Vought, en su cuenta de la red social X.

El representante, que no ha dado detalles sobre el tipo de proyectos que se verán afectados, sí ha indicado en el mismo mensaje que se encuentran en los estados de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Vermont y Washington.

Tan solo dos de los 16 territorios mencionados tienen dirigentes republicanos; se trata de la gobernadora de Nuevo Hampshire, Kelly Ayotte, y del gobernador de Vermont, Phil Scott.

Horas antes, Vought ha anunciado en la misma plataforma que "aproximadamente 18.000 millones de dólares (más de 15.300 millones de euros) en proyectos de infraestructura de la ciudad de Nueva York se han suspendido para garantizar que la financiación no fluya basándose en un DEI (programa de diversidad, equidad e inclusión) inconstitucional".