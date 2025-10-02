Agencias

Aumentan a 72 los muertos y casi 300 los heridos por el seísmo de magnitud 6,9 en el centro de Filipinas

Por Newsroom Infobae

Guardar

El balance de víctimas mortales por el seísmo de magnitud 6,9 en la escala Richter que sacudió el martes por la noche la región de Bisayas Centrales, en el centro de Filipinas, ha aumentado a 72, han indicado este jueves las autoridades del país asiático.

Así lo ha señalado el director de la Oficina de Defensa Civil regional, Joel Erestail, en declaraciones recogidas por la cadena GMA, en las que además ha apuntado a que "parece que (la cifra de fallecidos) ya no va a subir".

Por su parte, el Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres ha registrado hasta el momento 294 heridos por un terremoto que ha afectado a cerca de 170.800 personas y desplazado a 20.000.

El Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas (Phivolcs) ha indicado que se trata de un terremoto de intensidad alta --especialmente en las zonas de San Fernando y Cebú-- con un hipocentro situado a poca profundidad y un epicentro localizado en el mar, entre las islas de Cebú y Leyte.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Dimite el ministro de Justicia de Perú para concurrir en las presidenciales de 2026

Dimite el ministro de Justicia

Trade Republic lanza una cuenta infantil y ofrece tres ETFs sin comisiones hasta la mayoría de edad

Trade Republic lanza una cuenta

Un juez de EEUU niega al salvadoreño Kilmar Ábrego la opción de pedir asilo y allana su deportación

Un juez de EEUU niega

La AN estudia hoy si extradita a EEUU a un exdirectivo de la ONU reclamado por EEUU por soborno y blanqueo

Infobae

EEUU desplegará agentes migratorios en el espectáculo de la Super Bowl a cargo del puertorriqueño Bad Bunny

EEUU desplegará agentes migratorios en