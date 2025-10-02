Apple pausa el desarrollo de la versión más ligera del visor Vision Pro para avanzar en sus gafas inteligentes

Apple ha decidido pausar el desarrollo de su versión más ligera y económica del visor Apple Vision Pro, en favor de reorganizar sus esfuerzos para el desarrollo de sus gafas inteligentes, con la idea de presentarlas el próximo año, además de trabajar en una segunda versión de gafas inteligentes con pantalla.

Desde el lanzamiento del Apple Vision Pro en febrero de 2024, los de Cupertino han estado trabajando en una versión más ligera y económica del visor de realidad mixta (RM), que estaba pensado para prescindir de algunas características como el panel externo EyeSight para reducir su precio.

Más recientemente, tras darse a conocer distintos plazos de lanzamiento, Bloomberg adelantó que Apple planeaba lanzar su nuevo visor más ligero y económico en el año 2027, con nombre en código N100.

Además de todo ello, la tecnológica también ha estado trabajando durante el último año en el desarrollo de unas gafas inteligentes sin pantalla que, similares a las Ray-Ban Meta, dispondrán de una cámara y altavoces integrados.

Teniendo todo ello en cuenta, fuentes relacionadas con la compañía han detallado ahora que Apple ha modificado sus planes y ha pausado el desarrollo de la nueva versión más económica del visor Vision Pro para enfocar sus esfuerzos en avanzar con las gafas inteligentes.

En concreto, tal y como lo ha dado a conocer el periodista de Bloomberg Mark Gurman, el fabricante de iPhone ha anunciado internamente que está trasladando el personal dedicado al desarrollo de la versión Vision Pro económica, al equipo de desarrollo de las gafas inteligentes, de cara a acelerar los avances en este último proyecto.

Así, en un momento en el que el mercado tecnológico está liderado por los dispositivos impulsados por Inteligencia Artificial (IA), Apple está enfocando su línea de desarrollo en las gafas inteligentes, concretamente trabajando en dos modelos distintos.

El primero de ellos se conoce internamente como N50 y son unas gafas inteligentes sin pantalla que se podrán emparejar con los 'smartphones' iPhone. Concretamente, Apple tiene la intención de presentarlas el próximo año 2026, antes de su lanzamiento en 2027.

Por otra parte, la compañía también está trabajando en la creación de unas gafas inteligentes con pantalla, de forma similar a las recién presentadas Meta Ray-Ban Display. En este caso, las fuentes han detallado que su lanzamiento se plantea para el año 2028, aunque el objetivo es acelerar su desarrollo.

Ambos modelos de gafas contarán con la versión de su asistente Siri renovado impulsado por IA, que se complementarán con la integración de cámaras para grabar el entorno y altavoces para la reproducción de contenido.